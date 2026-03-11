Megtalálták a három éve eltűnt kislányt

Egy szülő 2023. július 2-án bejelentette a Metro Nashville-i Rendőrségen, hogy a lánya eltűnt. A nyomozás során a hatóságok olyan információk birtokába jutottak, amelyek arra utaltak, hogy a tinédzser Lexington környékén lehet, ezért az amerikai Marshals-szolgálatot is bevonták a keresésbe. A történet végül happy enddel zárult: a kamaszt megtalálták – írta meg a People.com.
Két év után sikerült, megtalálták
Egy eltűnt gyermek esetében már egyetlen óra is túl sok"
– közölte Tyreece Miller, az amerikai Marshals-szolgálat nyugat-tennessee-i körzetének vezetője egy közleményben, utalva arra a fájdalomra, amelyet a család az elmúlt két évben átélt.
A hatóság szakemberei voltak azok, akik rájöttek, pontosan hol van a lány Jackson városon belül.
A szolgálat munkatársai arra kérték a helyi rendőröket, tartsák fel a tinédzsert addig, amíg a szövetségi és állami nyomozók a helyszínre nem érnek. Megtették, így a gyereket "elfogták", és a Tennessee-i Gyermekvédelmi Szolgálat gondozásába helyezték.
Több mint két év telt el azóta, hogy ez a gyermek nem volt ott, ahol lennie kellett volna. Örülünk, hogy szerepet játszhattunk abban, hogy biztonságban hazatérhetett"
– tette hozzá Miller.
Azt nem tudni, hogy a 2023-as eltűnés ügyében azonosítottak-e bármilyen gyanúsítottat vagy azt, mi történt a gyerekkel, és a lány nevét sem hozták nyilvánosságra, mivel még kiskorú.
Az viszont biztos, hogy a 2015-ben elfogadott Justice for Victims of Trafficking Act jelentősen kiszélesítette a szervezet mozgásterét.
A jogszabály lehetővé teszi, hogy a Marshals-szolgálat más bűnüldöző szervekkel együtt vegyen részt eltűnt, veszélyeztetett vagy kizsákmányolt gyerekek felkutatásában. A szolgálat adatai szerint 2015 óta több mint 4561 eltűnt gyermeket sikerült megtalálniuk vagy biztonságos helyre juttatniuk. Az Egyesült Államokban működő szervezet az emberkereskedelem visszaszorításából is kiveszi a szerepét.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.