Megtalálták a három éve eltűnt kislányt

Mindenhol kerestek, de sehol sem találtak évekig egy kamaszt, aki az Egyesült Államokban lévő Tennessee államban tűnt el. Most ugyan megtalálták, de az továbbra is rejtély, mi történt vele.
Egy szülő 2023. július 2-án bejelentette a Metro Nashville-i Rendőrségen, hogy a lánya eltűnt. A nyomozás során a hatóságok olyan információk birtokába jutottak, amelyek arra utaltak, hogy a tinédzser Lexington környékén lehet, ezért az amerikai Marshals-szolgálatot is bevonták a keresésbe. A történet végül happy enddel zárult: a kamaszt megtalálták – írta meg a People.com.

Fotó: Andrea Piacquadio/Pexels.com

Két év után sikerült, megtalálták

Egy eltűnt gyermek esetében már egyetlen óra is túl sok"

– közölte Tyreece Miller, az amerikai Marshals-szolgálat nyugat-tennessee-i körzetének vezetője egy közleményben, utalva arra a fájdalomra, amelyet a család az elmúlt két évben átélt.

A hatóság szakemberei voltak azok, akik rájöttek, pontosan hol van a lány Jackson városon belül. 

A szolgálat munkatársai arra kérték a helyi rendőröket, tartsák fel a tinédzsert addig, amíg a szövetségi és állami nyomozók a helyszínre nem érnek. Megtették, így a gyereket "elfogták", és a Tennessee-i Gyermekvédelmi Szolgálat gondozásába helyezték.

Több mint két év telt el azóta, hogy ez a gyermek nem volt ott, ahol lennie kellett volna. Örülünk, hogy szerepet játszhattunk abban, hogy biztonságban hazatérhetett"

– tette hozzá Miller.

Azt nem tudni, hogy a 2023-as eltűnés ügyében azonosítottak-e bármilyen gyanúsítottat vagy azt, mi történt a gyerekkel, és a lány nevét sem hozták nyilvánosságra, mivel még kiskorú. 

Az viszont biztos, hogy a 2015-ben elfogadott Justice for Victims of Trafficking Act jelentősen kiszélesítette a szervezet mozgásterét. 

A jogszabály lehetővé teszi, hogy a Marshals-szolgálat más bűnüldöző szervekkel együtt vegyen részt eltűnt, veszélyeztetett vagy kizsákmányolt gyerekek felkutatásában. A szolgálat adatai szerint 2015 óta több mint 4561 eltűnt gyermeket sikerült megtalálniuk vagy biztonságos helyre juttatniuk. Az Egyesült Államokban működő szervezet az emberkereskedelem visszaszorításából is kiveszi a szerepét. 

