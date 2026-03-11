Megtalálták a három éve eltűnt kislányt

Egy szülő 2023. július 2-án bejelentette a Metro Nashville-i Rendőrségen, hogy a lánya eltűnt. A nyomozás során a hatóságok olyan információk birtokába jutottak, amelyek arra utaltak, hogy a tinédzser Lexington környékén lehet, ezért az amerikai Marshals-szolgálatot is bevonták a keresésbe. A történet végül happy enddel zárult: a kamaszt megtalálták – írta meg a People.com.

Megtalálták a két éve eltűnt gyereket

Fotó: Andrea Piacquadio/Pexels.com

Két év után sikerült, megtalálták

Egy eltűnt gyermek esetében már egyetlen óra is túl sok"

– közölte Tyreece Miller, az amerikai Marshals-szolgálat nyugat-tennessee-i körzetének vezetője egy közleményben, utalva arra a fájdalomra, amelyet a család az elmúlt két évben átélt.

A hatóság szakemberei voltak azok, akik rájöttek, pontosan hol van a lány Jackson városon belül.

A szolgálat munkatársai arra kérték a helyi rendőröket, tartsák fel a tinédzsert addig, amíg a szövetségi és állami nyomozók a helyszínre nem érnek. Megtették, így a gyereket "elfogták", és a Tennessee-i Gyermekvédelmi Szolgálat gondozásába helyezték.

Több mint két év telt el azóta, hogy ez a gyermek nem volt ott, ahol lennie kellett volna. Örülünk, hogy szerepet játszhattunk abban, hogy biztonságban hazatérhetett"

– tette hozzá Miller.

Azt nem tudni, hogy a 2023-as eltűnés ügyében azonosítottak-e bármilyen gyanúsítottat vagy azt, mi történt a gyerekkel, és a lány nevét sem hozták nyilvánosságra, mivel még kiskorú.

Az viszont biztos, hogy a 2015-ben elfogadott Justice for Victims of Trafficking Act jelentősen kiszélesítette a szervezet mozgásterét.

A jogszabály lehetővé teszi, hogy a Marshals-szolgálat más bűnüldöző szervekkel együtt vegyen részt eltűnt, veszélyeztetett vagy kizsákmányolt gyerekek felkutatásában. A szolgálat adatai szerint 2015 óta több mint 4561 eltűnt gyermeket sikerült megtalálniuk vagy biztonságos helyre juttatniuk. Az Egyesült Államokban működő szervezet az emberkereskedelem visszaszorításából is kiveszi a szerepét.

