Március 17-én, kedden nyoma veszett M. Liliána Diánának. Az eltűnt magyar kislányt azonnal keresni kezdték a Debreceni Rendőrkapitányság munkatársai, körözést adtak ki vele kapcsolatban. Azt is megosztották, hogy 5 éves a kislány, a 150 centit még nem éri el, dús, hosszú, barna, göndör haja és kék szeme van, vékony testalkatú. Eltűnésekor fehér alapon fekete, piros, rózsaszín mintás dzsekit, fehér sálat, rózsaszín-fehér sapkát, kékeszöld színű nadrágot és fehér cipőt viselt a Haon.hu cikke szerint.

Megtalálták az eltűnt magyar kislányt (illusztráció)

Fotó: Tóth Imre/Sonline.hu

Ma már azt írta a helyi hírportál, hogy a Hajdú-Bihar vármegye székhelyén élő gyereket két nap után megtalálták, a rendőrség visszavonta a körözést.

Azt nem tudni, hol volt napokig, és azt sem, hogy milyen állapotban van.

