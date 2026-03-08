Fordulat a megtámadott fideszes aktivista ügyében

Egy önkéntes házról házra járt Szentendrén, felkereste a választókat, aláírásokat gyűjtött, amikor rátámadtak. Az egyik lakás lakója, miután becsengetett hozzá, kihajolt az ablakon, és egy fegyvernek látszó tárggyal egyszerűen rálőtt. A férfi nem sérült meg, és sikerült elszaladnia. A megtámadott fideszes aktivistáról szóló hírt Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség országgyűlési képviselője jelentette be egy videóban.

Vitályos Eszter kormányszóvivő beszélt először a megtámadott fideszes aktivista ügyéről (Forrás: Facebook)

Most kaptam a rettentően felháborító és megdöbbentő hívást, hogy az egyik önkéntesünkre, aki kopogtat házaknál Szentendrén, rálőttek az egyik ablakból"”

– mondta.

A kormányszóvivő úgy véli, az ilyen incidensek hátterében az a politikai indulat és gyűlöletkeltés áll, amely szerinte az utóbbi időszakban egyre erősebben jelenik meg a közéletben.

Ide vezet Magyar Péter és az az agresszió és az a gyűlölködés, amit a Tisza Párt hozott a megjelenése óta magával”

– magyarázta a képviselő, hozzátéve:

Elég az erőszakból! Eddig és ne tovább!”

Orbán Viktor is megszólalt

„Az ellenfelünk gyűlöletközösséget épít. Most kell higgadtnak maradni!” Ezt írta ki a miniszterelnök a Facebook-oldalára és egy videót is közzétett. Gönczi Gábor, a TV2 műsorvezetője kérdezte a történtekről.

Nincs könnyű dolgunk, mert mi egy szeretetközösség vagyunk, az ellenfelünk pedig egy gyűlöletközösséget épít Magyarországon. Mi azt szeretnénk, hogyha béke és nyugalom lenne Magyarországon, az ellenfeleink pedig provokálnak bennünket minden lehetséges helyszínen és eszközzel”

– mondta a miniszterelnök, nem sokkal később pedig az aktivistát is felhívta, hogy megkérdezze, hogy van.

Fegyveresen elkövetett garázdaság miatt nyomoznak a megtámadott fideszes aktivista ügyében

Megkerestük a Pest vármegyei rendőröket az üggyel kapcsolatban. Ezt írták:

Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a kérdezett ügyben a Szentendrei Rendőrkapitányság fegyveresen elkövetett garázdaság miatt indított büntetőeljárást, melynek részleteiről az eljárás jelenlegi szakaszában nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni”

– fogalmaztak.