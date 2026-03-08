Sérültekkel együtt borult fel egy mentőautó, gyerek is érintett a balesetben

Nagyszebenben egy váratlan pillanat alatt okozott káoszt, amikor egy személyautó összeütközött egy mentőautóval, ami miatt a betegszállító felborult. A balesetben összesen hét ember volt érintett, köztük egy gyermek – írta a Maszol.ro.

Felborult egy mentőautó, miután személyautóval karambolozott

Fotó: Shutterstock

Gyerekkel borult fel a mentőautó

A rohammentőben utazó kislány sértetlen maradt, de korábbi egészségügyi problémái miatt egy másik mentő szállította a kórházba. 26 éves édesanyja lábfájdalmak miatt került a sürgősségire. A mentőszemélyzet tagjai is enyhe sérülésekkel vészelték át az ütközést, ám jelenleg is vizsgálják őket. A személyautó sofőrje, egy 53 éves férfi komolyabb sérüléseket szenvedett, ezért azonnal a nagyszebeni kórház sürgősségi osztályára szállították.