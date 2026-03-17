Szijjártó Péter felszólított: Még a mai napon indítsák újra a Barátság kőolajvezetéket!

Két mentőhelikopter a levegőben – mi történhetett Kerekegyházán?

Kerekegyházán komoly baleset történt kedden délután, amikor egy motor és egy futárszolgálatos kisteherautó összeütközött. A helyszínre több mentőautó, tűzoltók és rendőrök, valamint két mentőhelikopter érkezett a sérültek ellátásához.
A Baon.hu szerint kedden délután Kerekegyházán baleset történt, amikor egy motor és egy futárszolgálatos kisteherautó frontálisan összeakadt a Dózsa György utcában, a Park utca közelében. Az ütközés miatt le kellett zárni az utcát és még mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

Két sérültet vittek el a helyszínről Kerekegyházán, a balesethez mentőhelikopter is érkezett
Fotó: Baon.hu / Bodor Antal

Mentőhelikopter is érkezett Kerekegyházára a balesethez

Egy kerekegyházi Facebook-csoportban számoltak be elsőként arról, hogy a baleset helyszínére több mentőautó, tűzoltó és rendőr is kiérkezett. A mentők úgy ítélték meg, hogy gyorsabb segítség kell, ezért két mentőhelikopter is landolt egy közeli tisztáson, hogy a sérülteket mielőbb ellássák.

A Bács‑Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy két ember megsérült a balesetben.

A tűzoltók áramtalanították a kisteherautót, hogy biztonságos legyen a mentés.

 

A Kerekegyházán történt súlyos motoros baleseten kívül, egy zalai asszony is a bíróság elé került, aki egy tavaly nyári motoros baleset után nem állt meg segíteni a sérültnek.

 

