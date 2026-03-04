Mentőhelikopter beavatkozására volt szükség Szarvaskőn a vasútnál

Szerda délelőtt egy mentőhelikopter érkezése törte meg Szarvaskő csendjét. A légi jármű a vasút közelében landolt, ám nem baleset történt, hanem betegszállítás miatt volt szükség a légi járműre – írta a Heol.hu.

Mentőhelikopter szállt le Szarvaskőn

Fotó: Tóth Balázs/Heol.hu

A mentőhelikopter betegszállítás miatt érkezett a helyszínre. A légi mentők gyors reagálása ilyen esetekben kulcsfontosságú, különösen akkor, ha az idő döntő szerepet játszik az ellátásban.

A leszállás és az előkészületek szervezetten zajlottak, a szakemberek rövid idő alatt elvégezték a szükséges feladatokat, majd a helikopter ismét a levegőbe emelkedett.

Gyors segítség a levegőből

Az ilyen akciók mindig emlékeztetnek arra, milyen fontos szerepe van a légi mentésnek a kisebb településeken is. A helikopteres egységek lehetővé teszik, hogy a betegek a lehető legrövidebb időn belül megfelelő ellátóhelyre kerüljenek.

A napokban is landolt egy mentőhelikopter és azonnali beavatkozásra volt szükség, amikor egy postás leveleket kézbesített és látta, hogy egy 70 év körüli férfi összeesik. A kézbesítő azonnal odarohant és újraélesztést alkalmazva megmentette a férfi életét, közben értesítette a mentőket, akik légi úton érkeztek a helyszínre.