Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

Tragédia a bakonyi túrán: a hegyen kellett leszállnia a mentőhelikopternek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy túrázó hirtelen rosszul lett a Bakonyban és gyors beavatkozásra volt szükség. A mentőhelikopter a nehéz terepen landolt, hogy biztonságosan elszállítsa a sérültet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bakonyban, a szentgáli tiszafás környékén váratlanul komoly helyzet alakult ki: egy kiránduló rosszul lett a hegyen. Szerencsére a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat és a Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület gyorsan a helyszínre értek és segítettek a túrázón. A terep a helyszínen nagyon meredek, ezért a mentőhelikopter landolása is bravúros volt, adta hírül a Veol.hu.

A mentőhelikopter a Bakonyban a Miklós Pál-hegy tetején landolt, hogy gyors segítséget nyújtson a rosszul lett túrázónak
Forrás: Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány

Mentőhelikopter a Bakonyban: a Majer Antal kilátónál szállt le a jármű

A Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat közleménye szerint a hétvégi edzés egyik pillanatról a másikra valós mentéssé vált, amikor egy sérült túrázóhoz kellett irányítani a segítséget. A gyors reagálásnak köszönhetően minden a legjobban alakult és a helyszínen tartózkodók is példát mutattak az emberségből.

Így szólt a beszámoló:

A mentőszolgálat helikoptert is küldött a helyszínre, amely bravúrral tudott landolni a Miklós Pál-hegy tetején lévő Majer Antal kilátónál.

A mentőhelikopter gyorsan reagált a Bakonyban és biztonságosan eljuttatta a sérült túrázót a hegyről
Forrás: Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány

A kutató-mentő szolgálat így írt az esetről a Facebook felületén:

Szerencsére jobban nem is végződhetett volna. Köszönjük minden szervezet és a helyszínen túrázók emberséges segítségét. Jó volt látni, hogy nem hagyjuk magára embertársunkat. Amikor igazán baj van, odafigyelünk egymásra.

A Miklós Pál-hegy 486 méteres magaslata csodaszép, de a felfelé vezető utak komoly kihívást jelentenek. A Hatesz tanácsa szerint érdemes: 

  • gyakrabban pihenni, 
  • jó lábbelit viselni, 
  • figyelni az időjárásra, 

hogy a túra emlékezetes és biztonságos maradjon.

A hegyen történt mentésen kívül más hasonló eset is előfordult, amióta elkezdődött a tavaszi kirándulószezon. A Bakonyin kívül máris két helyszínen kellett beavatkozniuk a hatóságoknak. A nagymarosi esetnél is a mentőhelikopter bizonyult nélkülözhetetlennek, amikor egy túrázó a nehezen megközelíthető területről került bajba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!