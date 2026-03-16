Tragédia a bakonyi túrán: a hegyen kellett leszállnia a mentőhelikopternek

A Bakonyban, a szentgáli tiszafás környékén váratlanul komoly helyzet alakult ki: egy kiránduló rosszul lett a hegyen. Szerencsére a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat és a Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület gyorsan a helyszínre értek és segítettek a túrázón. A terep a helyszínen nagyon meredek, ezért a mentőhelikopter landolása is bravúros volt, adta hírül a Veol.hu.

A mentőhelikopter a Bakonyban a Miklós Pál-hegy tetején landolt, hogy gyors segítséget nyújtson a rosszul lett túrázónak

Forrás: Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány

Mentőhelikopter a Bakonyban: a Majer Antal kilátónál szállt le a jármű

A Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat közleménye szerint a hétvégi edzés egyik pillanatról a másikra valós mentéssé vált, amikor egy sérült túrázóhoz kellett irányítani a segítséget. A gyors reagálásnak köszönhetően minden a legjobban alakult és a helyszínen tartózkodók is példát mutattak az emberségből.

Így szólt a beszámoló:

A mentőszolgálat helikoptert is küldött a helyszínre, amely bravúrral tudott landolni a Miklós Pál-hegy tetején lévő Majer Antal kilátónál.

A mentőhelikopter gyorsan reagált a Bakonyban és biztonságosan eljuttatta a sérült túrázót a hegyről

A kutató-mentő szolgálat így írt az esetről a Facebook felületén:

Szerencsére jobban nem is végződhetett volna. Köszönjük minden szervezet és a helyszínen túrázók emberséges segítségét. Jó volt látni, hogy nem hagyjuk magára embertársunkat. Amikor igazán baj van, odafigyelünk egymásra.

A Miklós Pál-hegy 486 méteres magaslata csodaszép, de a felfelé vezető utak komoly kihívást jelentenek. A Hatesz tanácsa szerint érdemes:

gyakrabban pihenni,

jó lábbelit viselni,

figyelni az időjárásra,

hogy a túra emlékezetes és biztonságos maradjon.

A hegyen történt mentésen kívül más hasonló eset is előfordult, amióta elkezdődött a tavaszi kirándulószezon. A Bakonyin kívül máris két helyszínen kellett beavatkozniuk a hatóságoknak. A nagymarosi esetnél is a mentőhelikopter bizonyult nélkülözhetetlennek, amikor egy túrázó a nehezen megközelíthető területről került bajba.