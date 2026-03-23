Forró bográcsba esett egy kislány, mentőhelikopter vitte kórházba

Egy családi hétvége pillanatok alatt vált rémálommá Hajdúszoboszlón. A mentőhelikopter gyors beavatkozása kulcsszerepet játszott abban, hogy a súlyosan megsérült kislány időben kórházba kerüljön.
Egy nyugodt vasárnapi délelőtt tragikus fordulatot vett Hajdúszoboszlón, amikor egy mentőhelikopter érkezett egy családi házhoz. A riasztás oka egy súlyos baleset volt, ahol egy kisgyermek forró ételbe esett bele a kertben – írta a Haon.hu.

Mentőhelikopter érkezett a megégett kislányhoz
Perceken belül megérkezett a mentőhelikopter

Sajtóértesülések szerint a család a kertben töltötte az időt, miközben bográcsban főtt az étel. A baleset egy pillanat alatt történt, amikor az ötéves kislány valahogy beleesett a forró lével teli edénybe.

A szülők azonnal reagáltak, kiemelték a gyermeket és segítséget hívtak. A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, ellátták a sérültet, majd a mentőhelikopterrel egy speciális égési centrumba szállították.

A kislány testszerte égési sérüléseket szenvedett, de stabil állapotban került kórházba. A gyors ellátás és a mentőhelikopter bevetése kulcsfontosságú volt a túlélés szempontjából. A történtek körülményeit a hatóságok vizsgálják, az eset kapcsán eljárás indult.

Óriási baleset történt a nagykátai általános iskolában is, ahol a testnevelő tanár helyettesítette a kémia tanárt az óráján. Kísérletet végzett, amely súlyos balesettel ért véget, ugyanis megégett az egyik kisdiák.

 

