Hogyan eshetett ki az idős férfi az emeleti ablakból? – mentőhelikopter szállt le Szécsényben

Hangos rotorok zúgása törte meg Szécsény csendjét hétfőn a délutáni órákban, írta meg a Nool.hu. A város egyik részén ugyanis mentőhelikopter érkezett, hogy azonnali segítséget nyújtson.

Mentőhelikopter érkezett Szécsénybe, miután egy férfi lezuhant egy lépcsőházi ablakból

Forrás: Facebook / Szécsényi Nyitott Csoport

A Nool érdeklődésére Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta,hogy a rendőrök a mentők kérésére érkeztek ki, miután egy ember kizuhant egy többszintes ház lépcsőházának ablakából Szécsényben.

Az esetről a Szécsényi Nyitott Csoport nevű nyilvános Facebook-oldalon is beszámoltak. A bejegyzés alatt többen arról írtak, hogy információik szerint egy férfi a harmadik emeletről eshetett ki vagy ugorhatott le. Hivatalos megerősítés azonban erről egyelőre nem érkezett.

Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense érdeklődésünkre azt közölte:

a mentők egy körülbelül 60 éves férfit találtak a helyszínen, aki súlyos sérüléseket szenvedett.

A sérültet végül mentőhelikopter vitte kórházba, hogy minél gyorsabban megkaphassa a szükséges ellátást.

