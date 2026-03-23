Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
szécsény

Hogyan eshetett ki az idős férfi az emeleti ablakból? – mentőhelikopter szállt le Szécsényben

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szokatlan jelenet zavarta meg hétfőn délután Szécsény nyugodt hétköznapját. Nem mindennap látni ilyet: mentőhelikopter szállt le a városban, miután egy férfi lezuhant egy társasház lépcsőházának ablakából.
szécsényszécsényi nyitott csoportOrszágos Mentőszolgálatkizuhantmentőhelikopterfacebookidős férfi

Hangos rotorok zúgása törte meg Szécsény csendjét hétfőn a délutáni órákban, írta meg a Nool.hu. A város egyik részén ugyanis mentőhelikopter érkezett, hogy azonnali segítséget nyújtson.

Mentőhelikopter érkezett Szécsénybe, miután egy férfi lezuhant egy lépcsőházi ablakból
Forrás:  Facebook / Szécsényi Nyitott Csoport

Súlyosan megsérült férfihez érkezett a mentőhelikopter Szécsényben

A Nool érdeklődésére Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta,hogy a rendőrök a mentők kérésére érkeztek ki, miután egy ember kizuhant egy többszintes ház lépcsőházának ablakából Szécsényben.

Az esetről a Szécsényi Nyitott Csoport nevű nyilvános Facebook-oldalon is beszámoltak. A bejegyzés alatt többen arról írtak, hogy információik szerint egy férfi a harmadik emeletről eshetett ki vagy ugorhatott le. Hivatalos megerősítés azonban erről egyelőre nem érkezett.

Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense érdeklődésünkre azt közölte: 

a mentők egy körülbelül 60 éves férfit találtak a helyszínen, aki súlyos sérüléseket szenvedett.

A sérültet végül mentőhelikopter vitte kórházba, hogy minél gyorsabban megkaphassa a szükséges ellátást.

 

Míg hétfőn Szécsényben mentőhelikopter szállt le, addig Kerekegyházán múlt kedden egy motoros és egy futárszolgálatos kisteherautó ütközése miatt érkezett a helyszínre nem is egy hanem rögtön két mentőhelikopter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!