Brutális állatgyilkosságok Barcson: fagyállóval és légpuskákkal ölik a házi kedvenceket

Egyre nagyobb aggodalmat kelt a helyiek körében az a rejtélyes eset, amelynek során több macska is elpusztult Barcson. A történtek mögött sokak szerint tudatos mérgezés húzódhat meg, ami komoly felháborodást váltott ki a lakók körében. A Báthory utca környékén az elmúlt napokban már több cica is hasonló tünetekkel pusztult el, ami egyre inkább megerősíti a gyanút – írta a Sonline.hu

Mérgezés lehet a cicák sorozatos pusztulásának oka

Forrás: Fábián Luca

A beszámolók szerint az állatok súlyos tüneteket mutattak: remegtek, nehezen mozogtak, habzott a szájuk és rövid időn belül elpusztultak. A helyiek úgy vélik, hogy az állatok valamilyen mérgezett ételt fogyaszthattak el. Felmerült az is, hogy fagyálló kerülhetett az eleségbe, ami rendkívül veszélyes az állatok számára.

Az egyik érintett gazdi elmondta, hogy Jolánka nevű macskája egyik napról a másikra lett rosszul. Bár azonnal állatorvoshoz vitte, már nem lehetett megmenteni:

Fent ült az ablakpárkányon, nem volt hangja, nem nyávogott, de eszméletlenül remegett és nagyon bágyadt volt. Azonnal Szigetvárra vittem, de az állatorvos nem sok jóval kecsegtetett. Azt mondta, hogy fagyállóval mérgezték meg, amit valószínűleg tejbe tehettek bele. Vitaminokat kapott, injekciót és infúziót három napig, de a szakember felkészített a legrosszabbra: valószínűleg nem fogja túlélni, mivel nagyon rosszak az eredményei. Szombaton egy másik cicával kellett mennem Kaposvárra egy más okból, akkor magammal vittem Jolánkát is. Még ott elmondták, hogyan tudok neki otthon is infúziót adni, de sajnos estére kimúlt az állat, hiába próbáltam bárhogy is megmenteni. Lehet nem szeretni a macskákat, de hogy valaki így végezzen egy állattal? Embertelenség. Méreg? A lassú fájdalmas halál, ami az állatot és a gazdát is megviseli. Kívánok hasonlót az elkövetőnek!

– idézte fel ingerülten a történteket Németh Ferenc, az elhunyt cica gazdája.

Tehetetlenek a lakók

A környéken élők egyre inkább aggódnak és sokan attól tartanak, hogy újabb állatok eshetnek áldozatul. Egyes beszámolók szerint nemcsak mérgezés, hanem más bántalmazási formák is előfordulhatnak a környéken. A lakók arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan figyeljenek háziállataikra és lehetőség szerint ne hagyják őket felügyelet nélkül az utcán.