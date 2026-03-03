Megbénult a budapesti közlekedés: embert gázolt a hármas metró

Egy ember súlyosan megsérült, miután a Határ útnál elgázolta egy szerelvény. Az M3-as metró érintett szakaszán a mentés ideje alatt pótlóbuszok közlekednek.
Baleset történt az M3-as metró vonalán. A Határ út állomásnál egy embert elgázolt a szerelvény. A fővárosi hivatásos tűzoltók a metrót eltolták, majd megkezdték a bajbajutott kiemelését a sínek közötti árokból – írta a Borsonline.hu.
Pótlóbuszok közlekednek a metró érintett szakaszán
A forgalom az érintett szakaszon leállt. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér közötti vonalon pótlóbuszok közlekednek.
