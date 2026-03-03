Megbénult a budapesti közlekedés: embert gázolt a hármas metró

Baleset történt az M3-as metró vonalán. A Határ út állomásnál egy embert elgázolt a szerelvény. A fővárosi hivatásos tűzoltók a metrót eltolták, majd megkezdték a bajbajutott kiemelését a sínek közötti árokból – írta a Borsonline.hu.

Elgázolt embert mentenek a Határ úti metró megállónál

otó: MW archív

Pótlóbuszok közlekednek a metró érintett szakaszán

A forgalom az érintett szakaszon leállt. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér közötti vonalon pótlóbuszok közlekednek.

A napokban írtunk róla, hogy Nyírtelek és Nyíregyháza között közlekedő vonatok menetrendje teljesen felborult egy gázolás miatt. Az áldozatnak már csak a holttestét találták meg a sínek mellett.