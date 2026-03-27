A kétszázadik migránsautót is elszállították Mórahalom térségéből

Csütörtök délután elszállították a kétszázadik, embercsempészethez használt, majd hátrahagyott migránsautót is, ezúttal Mórahalom térségéből. Az utóbbi időszakban leggyakrabban Ásotthalom és Ruzsa környéke került a hírekbe hasonló esetek miatt – írja a Délmagyar.hu.

A kétszázadik migránsautót március 26-án szállították el

Ez év március 25-éig százkilencvenkilenc sorsára hagyott gépjármű elszállíttatásáról intézkedett a hatóság. A kétszázadik migránsautót március 26-án, csütörtökön vitték el. A rendőrség, az önkormányzat és a polgárőrség összehangolt munkájának köszönhetően a Mórahalmi járás 2025-ben hivatalosan is az ország legbiztonságosabb térsége lett.

A déli határnál hátrahagyatott járművek helyzetét megoldó törvény megalkotását elsőként a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, Mihálffy Béla szorgalmazta még 2023-ban. A Csongrád-Csanád vármegyei 02-es számú egyéni választókerület kormánypárti képviselőjelöltje a kétszázadik migránsautó elszállítása kapcsán kifejtette:

Ez a mostani roncs is azt jelzi, a migrációs nyomás nem szűnt meg. A brüsszeli migrációs politika továbbra is veszélyt jelent, hiszen a bevándorlást támogatják és szét akarják teríteni az érkezőket Európában. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy megvédjük a Homokhátságot és a térséget a migrációtól és a károktól. Ehhez viszont olyan nemzeti kormány kell, amelyik kiáll a magyar emberek mellett, nemet mond a migrációs kvótákra és nem enged a brüsszeli nyomásnak sem.”

