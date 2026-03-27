Vége a perének, padlóra került Miló Viki

Miló Vikit egy ideig mindenki világbajnok bokszolóként emlegette, az utóbbi években azonban a tévéképernyőn is feltűnt. Szerepelt például a TV2 Házasság első látásra című műsorában, ami után gyakorlatilag rátámadtak a földijei, a nyíregyházi kommentelők, amiről ebben a cikkünkben olvashat. Ezúttal viszont nem a tévés szereplés, hanem egy jóval komolyabb történet miatt került újra reflektorfénybe. A sportoló három kiskutyáját veszítette el egy állatorvosi beavatkozás során. Pert indított a doktornő ellen, hosszú évek óta próbálja érvényesíteni az igazát. Az ügynek több bírósági szakasza is volt, március 10-én hozták meg az ítéletet.

Miló Viki győzött a tárgyalóteremben, de a „kiütés" elmaradt

A sportolóból celebbé avanzsált nő arról beszélt, hogy a bíróság egyértelműen megállapította az állatorvos felelősségét, de ezzel még nem zárult le az ügy. Szerinte a döntés pillanatában kezdődött a legnehezebb időszak.

A másodfokú bíróság jóváhagyta az elsőfokú ítéletet, innentől kezdve kimondott tény, hogy orvosi műhiba történt, a doktornő ölte meg a három kiskutyámat. Ezért a késedelmi kamatokkal és a perköltségek rájuk eső részével együtt összesen körülbelül 2,8 millió forint kártérítést ítélt meg a nekem a bíróság, amit tizenöt napon belül ki kellett volna fizetniük. Viszont a cég jelenleg a cégbíróság szerint veszteséges, és három eljárás van ellene. Ezért elmentem egy behajtó céghez, hogy mit tehetek ebben a helyzetben. Azt a szomorú választ kaptam, hogy valójában semmit, ugyanis nincs kin behajtani a pénzt, amit nekem ítéltek. A doktornő pedig bebújt a cég mögé. Hatalmas pénzkiesés volt nekem, mindenestül körülbelül 7,5 millió forint. Tele vagyok tartozásokkal a mai napig, és amire vissza tudom fizetni, az sok idő lesz. De leginkább az igazságérzetemet bántja, hogy még egy bocsánatkérést sem kaptam az állatorvos részéről"

– mondta a Borsnak Miló Viki.

A történet idővel egyre összetettebbé vált, és bár megszületett a bírósági döntés, ez a gyakorlatban nem hozott valódi lezárást a világbajnoknak.

Alapvetően a doktornőt akartuk beperelni, aki a hibát elkövette, de felelősségbiztosítás hiánya miatt az orvosi rendelőt üzemeltető céggel kerültem jogviszonyba. 3 éve húzódik az ügy, és mivel a doktornőnek nem volt felelősségbiztosítása, ezért feljelentettük a Magyar Állatorvosi Kamaránál, ami miatt megvonták az önálló praxis engedélyét. Az igazán döbbenetes az volt, amikor megtudtam, hogy hamarosan újra munkába állt, és egy mogyoródi állatorvosi rendelőben kezdett dolgozni"

– mondta Miló Viki,

akinek – ezek szerint – az a célja, hogy egy súlyos hiba miatt teljesen tönkretegye, gyakorlatilag az éhhalál szélére sodorja az állatorvost.

Miló Viki a Házasság első látásra forgatásának idején sem tudta maga mögött hagyni az ügyet, akkor is zajlott a jogi küzdelem. A történtek nemcsak lelkileg viselték meg, hanem a mindennapjaira és a munkájára is komoly hatással voltak.

A mai napig, ha erről beszélni kell, nagyon nagy fájdalom van bennem. Két és fél évig leállt a tenyészetem a történtek után, ráadásul minden pénzemet a perbe öltem, és sokáig úgy voltam vele, hogy abba is hagyom a kutyázást, annyira megviselt ez az egész”

– tette hozzá a celeb.

Ugyanakkor Miló Viki számára nem a pénz volt a legnagyobb teher, hanem az a trauma, amit át kellett élnie.

Amíg élek, nem fogom tudni elengedni azt a képet, hogy a három kiskutya feküdt az asztalon. Nem tudom kitörölni az emlékezetemből, mintha egy horrorfilm forgott volna a műtét napjaiban. Nem kívánom senkinek ezt az érzést, és ami a legborzalmasabb, hogy semmi sérelem nem érte a doktornőt. Azt a fájdalmat, ami ért, sosem fogom tudni feldolgozni, amikor beszélni kell róla, szó szerint rosszul vagyok"

– zárta megtörten.