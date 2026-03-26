Miló Viki most a Story magazinban üzent azoknak a nyíregyháziaknak, akik változatos szitkokat szórnak a fejére egy ideje.

Miló Viki tavaly ősszel, a TV2-s Házasság első látásra című műsor sajtóbemutatóján

Fotó: Markovics Gábor / MW Bulvár

Évtizedeken át Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye székhelyének, Nyíregyházának az egyik legismertebb és legelismertebb sportolójaként tartották számon Miló Vikit, aki sorra halmozta a sikereket karateban, kungfuban és ökölvívásban is. A közönség szeretete azonban tavaly ősszel mintha elapadt volna iránta. Pont akkor, amikor feltűnt a TV2 Házasság első látásra című realityjében.

A jelek alapján földijei közül sokan csalódottan figyelték a szereplését.

A celeb maga is elismeri, hogy nem a legjobb arcát mutatta a kamerák előtt. A helyiek közül többen azt sem nézték jó szemmel, hogy a nyilvánosság előtt beszélt a gyerekkora nehézségeiről.

Miló Viki ellen fordultak a nyíregyháziak

Vikit mélyen megviseli, hogy mára a saját szülővárosában sokan ellene fordultak. Úgy érzi, nemhogy támogatást vagy megértést nem kap,

hanem egyre több támadás éri, ráadásul már a családját sem kímélik.

Nem egyszer sírva hívott fel a nagymamám, hogy megállították az utcán, és engem szidnak neki. Hogy ’szégyen vagyok’, hogy ’gyalázat, amit a műsorban csinálok.’ Vagy hogy ’pénzéhes vagyok, aki csak a gázsiért vállalta a műsort’, és hogy ’szerepelgetés helyett, miért nem sportolok inkább.’ Ez úton szeretném üzenni Nyíregyházának: ne bántsátok a 90 éves nagymamám, aki semmiről sem tehet!”

– közölte a celeb a bulvárlappal, és azt is elárulta, a műsor óta nem járt szülővárosában.

Rettenetesen fáj, és sajnálom, ami a családommal történik. Ugyanakkor örülök, hogy végre kiderült, hol van a kutya elásva, és hogy miért futamodok meg mindig, amikor valakivel komolyabbra fordulna a kapcsolatom.”

– magyarázta a világbajnok bokszoló.