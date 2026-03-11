Nem akármivel támadták meg Miló Vikit undorító emberek

A TV2 párkeresőjének a Házasság első látásra című műsornak a forgatása olyan emlékeket hozott felszínre Miló Vikiben, amelyek még a gyerekkorából származnak, és amelyekkel most pszichológus segítségével próbál szembenézni. Amikor a műsor adásba került, a helyzet még nehezebbé vált számára, mert a történtek ismét felerősítették a benne dolgozó feszültséget – írta meg a Blikk.

Miló Viki

Fotó: MW Bulvár

A barátságra nyitott vagyok, de szerelemre, szexuális kapcsolatra még biztos, hogy nem”

– mesélte a Mokkában nemrég. Elmondása szerint mégis hálás a műsornak, mert a felszínre került problémával most már tudatosan foglalkozhat, és esélye nyílik arra, hogy lezárja a múltját és boldogabb életet éljen.

A reality után egy korábbi szerelme is újra felbukkant az életében. Nyolc évvel ezelőtt körülbelül fél évig alkottak egy párt, de amikor a férfi komolyabbra fordította volna a kapcsolatot, és az összeköltözést fontolgatta, Viki inkább konfliktust kezdeményezett, majd kilépett a kapcsolatból.

Azért jelentkeztem a műsorba, hogy ott lesz a férjem, és nem tudok elfutni”

– mondta.

A férfi ma ismét mellette áll: elkísérte őt pszichológushoz is, hogy közösen dolgozzanak a múlt terhein és a jövőjükön.

Undorító, mivel támadták Miló Vikit a műsor után

A televíziós szereplés után a sportolót az interneten rengeteg bírálat érte. A kommentek különösen fájdalmasak voltak számára,

mert sportolói pályafutása alatt korábban soha nem tapasztalt ilyen mértékű támadást.

A képernyőn látott konfliktusok és reakciók miatt sokan keményen ítélkeztek felette, sőt voltak, akik a személyiségét is megkérdőjelezték.

Nagyon-nagyon rossz volt, mert én harminc évig egy elismert sportoló voltam, és megkaptam, hogy eddig hazudtam az egész világnak, harminc évig jól el tudtam titkolni, hogy milyen rossz ember vagyok, és most előtört a műsor alatt”

– fogalmazott.

A bírálatok között – állítása szerint – az áldozathibáztatás is megjelent, ami különösen érzékenyen érintette.

Úgy látja, ez a jelenség Magyarországon is sokszor visszatartja az érintetteket attól, hogy beszéljenek a bántalmazásról. Ugyanis az, ami a celebet érte, kimeríti a szóbeli bántalmazás fogalmát, ami ugyanúgy nem kell elviselni senkinek, mint ha valaki megüti.

Én minden nőnek azt javaslom, akit bántalmazás ér, hogy igenis emeljük fel a hangunkat!”

– hangsúlyozta.