Megdöbbentő fordulat Molnár Gusztáv bírósági ügyében

Talán emlékeznek még, a Ciprusról hazatérő Molnár Gusztávot már a reptéren rendőrök fogadták februárban. Innen bilincsben vitték a Gödöllői Járásbíróságra, ahol egy határozatot kellett átvennie.

Azonnal magyarázkodni kezdett, és nem tett vallomást Molnár Gusztáv

A rendőrség három nappal az elfogása előtt adott ki elfogatóparancsot a színész ellen kiskorú veszélyeztetése miatt. Molnár Gusztáv nyolc hónapos terhes feleségével együtt nyaralt, amikor megtudta. Akkor azt mondta, őt magát is váratlanul érte, hogy körözést rendeltek el vele szemben. Egy videóban arról beszélt, azért alakulhatott így a helyzet,

mert nem vett át egy határozatot, amelyet egy korábbi címére küldhettek, ráadásul az ügyfélkapun keresztül sem jutott el hozzá.

Minden szabályszerűen történt egyébként, nem volt kivételezés, de iszonyatosan emberséges volt, mivel tudták, miről van szó. Bocsánatot is kértek, hogy megbilincseltek, de meg kellett bilincselniük, mert amíg a bíró nem mondja azt, hogy levehetik, addig fent kell lennie”

– mondta akkor Molnár Gusztáv a Blikknek.

Ezzel együtt az is világossá vált, hogy a színésznek március 30-án reggel ismét meg kell jelennie a bíróságon egy korábbi ügy miatt. A hétfői előkészítő ülés gyorsan lezárult,

mert Molnár Gusztáv nem tett beismerő vallomást, így az ügy nem zárulhatott le ezen a ponton, tárgyaláson folytatódik tovább.

"A Gödöllői Járásbíróságon 11.B.294/2025 számon folyamatban lévő ügyben a hétfői napon megtartott előkészítő ülésen a vádirati ismertetését követően a vádlott tagadta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését, nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, ezért a bíróság a bizonyítási indítványok felvételét követően az ügyet tárgyalásra utalta” – írta a Blikknek a Budapest Környéki Törvényszék. Az előkészítő ülés után telefonon nem sikerült elérnie a lapnak Molnár Gusztávot, írásban viszont ezt válaszolta nekik:

Köszönöm az érdeklődést, de most ezzel kapcsolatban semmit sem szeretnék mondani”

A folytatásban várhatóan tanúkat hallgatnak meg, emellett az okirati bizonyítékokat is ismertetik majd a celeb ügyében.