„Most meg fogtok dögleni” – Így állt bosszút szerelmén az elhagyott férfi

Egy pécsi férfi ellen különös kegyetlenséggel elkövetett, több ember sérelmére irányuló emberölés kísérlete miatt folyik per a Pécsi Törvényszéken. A vádirat szerint 2023 őszén a férfi két Molotov-koktél segítségével próbált felgyújtani egy társasházat, ahol két ember aludt – írta a Bama.hu.

A Molotov-koktél lángra lobbantotta a tetőt, a lakók az ablakon keresztül hagyták el a veszélyes épületet

Forrás: Bama.hu. (Illusztráció)

Molotov-koktél miatt kellet az ablakon kimenekülniük a lakóknak az égő házból

Az elkövető nyáron ismerkedett meg egy nővel, aki hozzá költözött egy elhanyagolt pécsi épületbe, közművek nélkül. A vádlott gyakran fogyasztott alkoholt, ilyenkor alaptalanul féltékeny lett a nőre, aki szerinte egy számára ismeretlen férfival kezdett kapcsolatot.

Október 28-án a nő végleg elhagyta a férfit anélkül, hogy szólt volna neki. A férfi dühös lett, többször próbálta felhívni, de nem tudott kapcsolatba lépni vele. Munkahelyéről kora délután távozott, majd szeszes italt vásárolt és hazament, ahol észlelte, hogy a nő és a hátizsákja sem volt ott, ebből arra gondolt, hogy barátnője elhagyta és feltevése szerint az ismeretlen férfihoz, a közelbe költözött. Később újra megpróbálta felvenni a kapcsolatot a nővel, de hiába, nem válaszolt, így italozás közben egyre jobban eluralkodott rajta a bosszúvágy.

Az ittas állapotban lévő férfi két üres borosüveget töltött fel benzinnel, papírt dugott a nyílásukba, majd átment a közelben lakó férfi lakásához, amely egy különálló, háromlakásos társas ház. A házban két lakó tartózkodott akkor. A vádlott az épület előtt elkiáltotta magát:

Most meg fogtok dögleni

– majd a meggyújtott „Molotov-koktélt” az egyik ablakon megpróbálta bedobni, a másikat egy másik lakás bejárati ajtajához vágta, ami meggyulladt. Ekkor elmenekült.

A tűz átterjedt az épület tetőszerkezetének egy részére, ami lángolni kezdett. Az alvó lakók nem érezték meg a tüzet, de egy járókelő felriasztotta őket. A lakók, köztük két kutya, az ablakon keresztül hagyták el az épületet, sértetlenül. A tűz átterjedt a tetőre. A katasztrófavédelem a járókelő értesítése nyomán érkezett a helyszínre.

A tárgyalás pénteken folytatódik a Pécsi Törvényszéken.