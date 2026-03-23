Letartóztattak egy férfit, aki Molotov-koktélt akart dobni a békepárti tömegbe Hódmezővásárhelyen

A bíróság elrendelte annak a hódmezővásárhelyi férfinak a letartóztatását, aki az egyik közösségi oldalon kommentelt egy pártrendezvényéről szóló bejegyzést – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség. A terhelt nyilvános posztjai azt tartalmazták, hogy a választási nagygyűlésen Molotov-koktélt fognak a tömegbe dobni, majd „leülik a büntetést, így mutatnak példát a világnak”.

Azzal fenyegetőzött, hogy Molotov-koktélt dob Orbán Viktor országjárásnak résztvevőire Hódmezővásárhelyen

Molotov-koktéllal építené a szeretetországot

A főügyészség a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt folyamatban lévő bűnügyben, a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a többszörösen büntetett előéletű terhelt letartóztatásának az elrendelését.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsított letartóztatását, az ügyészi indítvánnyal egyezően, egy hónap időtartamra elrendelte.

A Magyar Nemzet hozzáfűzi: az ügyészség közleménye a párt nevét ugyan nem tartalmazza, ám nem nehéz kitalálni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának hódmezővásárhelyi állomásáról szólt a bejegyzés, amelyhez a Tisza-szimpatizáns férfi kommentelt.

