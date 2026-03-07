Videón, ahogy egy motoros belecsapódik egy autóba

Jövőre már a huszonötödik évfordulóját ünnepli a kiskunhalasi Motoros Télűző Buli, ahol hagyományos felvonulással és kiszebáb égetéssel búcsúztatják a hideg évszakot. Az 53-as út mentén felsorakozott tömeg délben vágott neki a belvárosi gurulásnak, az indulásnál minden szem a látványos motorhadra szegeződött – írta a Baon.hu.

Motorbaleset történt a télűző felvonuláson

Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

Autónak csapódott egy kanyarodó motor Kiskunhalason

Balesettel indult a szombati Motoros Télűző Buli Kiskunhalason,

amikor a felvonulás kezdetén egy résztvevő az 53-as főútra kanyarodva elveszítette uralmát a járműve felett.

A hirtelen gázfröccs és az úthibák miatt irányíthatatlanná vált motor egy várakozó autó oldalának csapódott. A mentők a motorost és női utasát is kórházba szállították kivizsgálásra, miközben a rendőrség félpályás útlezárás mellett vizsgálta a körülményeket. A balesetről készült képeket ide kattinva tekintheti meg.

