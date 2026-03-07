Hírlevél
motor

Videón, ahogy egy motoros belecsapódik egy autóba

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Súlyos baleset árnyékolta be a kiskunhalasi Motoros Télűző Bulit, amikor a déli felvonulás kezdetén az egyik résztvevő összeütközött egy autóval. A kanyarodás közben irányíthatatlanná vált motor utasával együtt csapódott a kocsi oldalának az 53-as főút mellett. Felvétel is készült róla.
motormotoros télűző bulibalesetmotorosautómotorosbalesetbuli

Jövőre már a huszonötödik évfordulóját ünnepli a kiskunhalasi Motoros Télűző Buli, ahol hagyományos felvonulással és kiszebáb égetéssel búcsúztatják a hideg évszakot. Az 53-as út mentén felsorakozott tömeg délben vágott neki a belvárosi gurulásnak, az indulásnál minden szem a látványos motorhadra szegeződött – írta a Baon.hu.

Motorbaleset történt a télűző felvonuláson
Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

Autónak csapódott egy kanyarodó motor Kiskunhalason

Balesettel indult a szombati Motoros Télűző Buli Kiskunhalason, 

amikor a felvonulás kezdetén egy résztvevő az 53-as főútra kanyarodva elveszítette uralmát a járműve felett.

A hirtelen gázfröccs és az úthibák miatt irányíthatatlanná vált motor egy várakozó autó oldalának csapódott. A mentők a motorost és női utasát is kórházba szállították kivizsgálásra, miközben a rendőrség félpályás útlezárás mellett vizsgálta a körülményeket. A balesetről készült képeket ide kattinva tekintheti meg.

