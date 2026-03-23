Eltűntették a műlábakat Tiszajenő határából – az is kiderült, hogy kerültek oda

Az Origo is beszámolt róla, hogy február végén nem mindennapi felfedezést tett egy vadászcsapat Tiszajenő határában. Egy tisztáson negyven darab műláb került elő, némelyik végtagon még cipő és zokni is volt. Az egyiken alkalmi cipő, a másikon túrabakancs. A Szoljn.hu most arról tájékoztat, hogy a műlábak azóta eltűntek a fás, bokros területről, és az eredetükre is fény derült.

40 pár műlábat találtak vadászok Tiszajenő határában

Fotó: Szoljon.hu

Az illegális hulladéklerakásról az egyik megtaláló, Szabó István tett bejelentést. A szolnoki vadásszal felvette a kapcsolatot a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő is azért, hogy kiderüljön, történt-e valamiféle biztosítási csalás.

Beazonosították a műlábak tulajdonosát

– Némelyik műlábon jól olvasható, sorszámozott címke volt, ami alapján be lehetett azonosítani, ki részére készülhetett. A nyomozás alapján, az általam ismert részletek szerint elmondható, hogy a lábak tulajdonosa elhunyt, valaki ezt követően vihette a jenői határba a művégtagokat – mondta el Szabó István a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportálnak.

A férfi hozzátette, még most is furcsállja, hogy egy embernek ennyi művégtagra volt szüksége, ráadásul azok nem is azonos méretűek voltak. Kiderült az is, hogy a néhai tulajdonos személye egy Pest vármegyei településhez köthető.

A szétszórt műlábakat azóta elszállították

A területet időközben kitakarították, a művégtagok azóta már nincsenek a bokrok, fák tövében. Szabó István, mivel ő találta meg, kötelességének érezte, hogy összeszedje azokat.