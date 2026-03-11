Megrázott az áram két, temetőben dolgozó munkást

A két férfi, egy 30 és egy 53 éves munkás éppen egy vízakna zsaluzásán dolgozott a buzău-i új temető építési területén. Romániának azon a részén, ahonnan hónapokkal korábban egy magyar származású orvos rejtélyes halálhíre érkezett. A feltételezések szerint munka közben két elektromos kábelhez értek hozzá a férfiak. Feltehetően nem vették észre ezeket – írta meg a News.ro értesülései alapján a Maszol.ro.

Temetőben rázott meg az áram két munkást Romániában (illusztráció)

Fotó: Pexels.com/KoolShooters

Ez történt a munkásokkal a romániai temetőben

Amikor hozzáértek a vezetékekhez, robbanás történt, majd lángok csaptak fel, és mindkét férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett.

Egyikük azonnal életveszélyes állapotba került.

A mentősök a temetőben ellátták a sérülteket, majd mentőautóval kórházba vitték őket. A Buzău megyei sürgősségi kórház tájékoztatása szerint az 53 éves férfi sérülései a súlyosabbak.

Ő az arcán, karján, lábán, valamint a hátán első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett, amelyek a testfelületének mintegy 50 százalékát érintik.

A beteg állapota jelenleg kritikus, speciális orvosi ellátásban részesül”

– közölték a kórház képviselői.

A 30 éves munkásnak a keze, az ujjai égtek meg.

Mivel a baleset munkaidőben történt a temetőben, az ügyet a területi munkafelügyelőség munkahelyi balesetként kezeli.

