A nagydorogi csecsemőgyilkosság tragédiája után Attila úgy döntött, ideje kicsit kiszakadni a borzalomból. 2025 nyarán elvesztette két hónapos kisfiát és most Németországban próbálja újrakezdeni az életét – írta a Borsonline.hu

Letartóztatták a nagydorogi csecsemőgyilkosság feltételezett elkövetőjét

Fotó: Bors

Nagydorogi csecsemőgyilkosság után új otthonra talált a gyászoló apa

2025 augusztus 20‑án reggel érkezett a bejelentés a rendőrségre Nagydorogról, hogy eltűnt egy kéthetes csecsemő. Viktória, az anya, korábban több, egymásnak ellentmondó vallomást tett az esettel kapcsolatban. A rendőrök kutató‑mentők segítségével keresték a gyermeket. A holttestet végül egy kukoricás mellett találták meg. Az igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy idegenkezűség okozta a halált, vagyis nem természetes okból halt meg. Már a nyomozás elején a rendőrség a kisbaba édesanyját, Viktóriát gyanúsította meg a gyilkossággal és őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.

A Szekszárdi Járásbíróság később azt is jóváhagyta, hogy a nő továbbra is előzetes letartóztatásban maradjon, mert a hatóságok szerint fennállt a veszélye annak, hogy befolyásolná a tanúkat vagy eltüntetne bizonyítékokat, ha szabadon engednék.

A tragédia után a család körül fenyegetések is megjelentek: Zalánka nagymamája arról beszélt, hogy a faluban sokan gyanúsítják őket és őt is a történtekkel kapcsolatban, ami még feszültebbé tette a helyzetet.

A gyászoló apuka, bár eleinte teljesen kitartott volt jegyese mellett, Viktória iránti bizonytalansága miatt felbontotta a jegyességet, a jegygyűrűt pedig a folyóba dobta. A férfi elmondta, hogy hazalátogatni csak akkor fog, ha a nyomozás vagy a tárgyalás ezt megköveteli. Szeretne ugyanis Viktória szemébe nézni, mert kíváncsi rá, hogy a nő legalább megbánta-e tettét, ha valóban ő oltotta ki a kisbaba életét.

Attila, a gyászoló apja, ideiglenesen Németországban él, távol a fájdalmas emlékektől

Fotó: Bors

Attila Magyarországon építkezéseken és házfelújításokon dolgozott, saját kezűleg hozta rendbe közös otthonukat és szinte saját fiaként nevelte Viktória nagyobbik gyermekét is. A tragédia után természetesen elköltözött onnan, hiszen a nő édesanyjával, Olgával egy házban laktak külön lakrésszel.