Egy baráti tetoválás miatt érkezett Magyarországra, de végzetes lett a látogatás – Videó

A Debreceni Törvényszéken március 23-án tartottak előkészítő ülést a nagyhegyesi emberölés ügyében. A Haon.hu szerint bíróság most próbál választ találni arra, hogyan történhetett meg, hogy egy kirándulással, beszélgetéssel és szalonnasütéssel indult baráti program végül gyilkosságba torkollott.

A nagyhegyesi emberölés ügyét Szalontai Krisztina bíró tárgyalja 2026. március 23-án

Újabb fordulat jöhet a nagyhegyesi emberölés perében

A vádlottak szabadlábon vannak, három ügyvéd védi őket a bíróságon; egy negyedik, lengyel nevet viselő védő pedig a sértett családja képviseletében vesz részt a perben. A vádlottak a bíróságon visszafogottan viselkedtek, szinte megszeppenve ültek a padban. Szalontai Krisztina bíró kérdéseire többször csak bólintással válaszoltak. Ránézésre nem tűnnek olyan embereknek, akik ilyesmire képesek – a bírósági eljárás azonban éppen azt hivatott tisztázni, mi történt valójában.

Az ügyész, Kovács Zsolt ismertette a vádirat részleteit. A történet évekkel korábban kezdődött.

Az elsőrendű vádlott korábban Angliában élt és tetoválóként dolgozott. Ott ismerkedett meg a lengyel férfival, aki később az áldozat lett. A sértett tetoválást készíttetett nála és idővel jó barátság alakult ki közöttük. Amikor a férfi elvált, visszaköltözött Magyarországra. Itt találkozott jelenlegi élettársával, aki a másodrendű vádlott. A lengyel baráttal idővel megszakadt a kapcsolat.

2023 augusztusában azonban a lengyel férfi újra felkereste őt Messenger üzenetben. Azt írta, vett egy tetoválógépet és tanácsot szeretne kérni. Emellett azt is kérte, hogy az évekkel korábban elkezdett tetoválását fejezze be rajta. A férfi örömmel fogadta a megkeresést és megbeszélték, hogy a lengyel barát néhány napra Magyarországra látogat.

2023 szeptember 27-én a vádlottak a debreceni repülőtéren várták őt. Innen a közös tulajdonú hétvégi házukhoz mentek, amely Nagyhegyes közelében, a Keleti-főcsatorna mellett áll. A következő napokban együtt töltötték az időt. Az elsőrendű vádlott tetoválást készített a vendégnek, a nő pedig orrpiercinget szúrt neki.

Szeptember 30-án kirándulni indultak: jártak Tiszafüreden, majd Hajdúszoboszlón. Később visszatértek a nyaralóba, ahol beszélgettek és italoztak. Este szalonnát sütöttek a kertben. Később két, a közelben lakó férfi is átjött hozzájuk. A társaság jó hangulatban töltötte az estét.