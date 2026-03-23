Egy baráti tetoválás miatt érkezett Magyarországra, de végzetes lett a látogatás – Videó

A Debreceni Törvényszéken március 23-án tartottak előkészítő ülést a nagyhegyesi emberölés ügyében. A Haon.hu szerint bíróság most próbál választ találni arra, hogyan történhetett meg, hogy egy kirándulással, beszélgetéssel és szalonnasütéssel indult baráti program végül gyilkosságba torkollott.
Újabb fordulat jöhet a nagyhegyesi emberölés perében
A vádlottak szabadlábon vannak, három ügyvéd védi őket a bíróságon; egy negyedik, lengyel nevet viselő védő pedig a sértett családja képviseletében vesz részt a perben. A vádlottak a bíróságon visszafogottan viselkedtek, szinte megszeppenve ültek a padban. Szalontai Krisztina bíró kérdéseire többször csak bólintással válaszoltak. Ránézésre nem tűnnek olyan embereknek, akik ilyesmire képesek – a bírósági eljárás azonban éppen azt hivatott tisztázni, mi történt valójában.
Az ügyész, Kovács Zsolt ismertette a vádirat részleteit. A történet évekkel korábban kezdődött.
Az elsőrendű vádlott korábban Angliában élt és tetoválóként dolgozott. Ott ismerkedett meg a lengyel férfival, aki később az áldozat lett. A sértett tetoválást készíttetett nála és idővel jó barátság alakult ki közöttük. Amikor a férfi elvált, visszaköltözött Magyarországra. Itt találkozott jelenlegi élettársával, aki a másodrendű vádlott. A lengyel baráttal idővel megszakadt a kapcsolat.
2023 augusztusában azonban a lengyel férfi újra felkereste őt Messenger üzenetben. Azt írta, vett egy tetoválógépet és tanácsot szeretne kérni. Emellett azt is kérte, hogy az évekkel korábban elkezdett tetoválását fejezze be rajta. A férfi örömmel fogadta a megkeresést és megbeszélték, hogy a lengyel barát néhány napra Magyarországra látogat.
2023 szeptember 27-én a vádlottak a debreceni repülőtéren várták őt. Innen a közös tulajdonú hétvégi házukhoz mentek, amely Nagyhegyes közelében, a Keleti-főcsatorna mellett áll. A következő napokban együtt töltötték az időt. Az elsőrendű vádlott tetoválást készített a vendégnek, a nő pedig orrpiercinget szúrt neki.
Szeptember 30-án kirándulni indultak: jártak Tiszafüreden, majd Hajdúszoboszlón. Később visszatértek a nyaralóba, ahol beszélgettek és italoztak. Este szalonnát sütöttek a kertben. Később két, a közelben lakó férfi is átjött hozzájuk. A társaság jó hangulatban töltötte az estét.
A lengyel vendég másnap este tervezett visszarepülni Angliába. Hajnali két óra körül a szomszédok hazamentek. Ekkor már csak hárman maradtak a házban. Nem sokkal később az elsőrendű vádlott és a lengyel férfi között vita alakult ki. Hogy pontosan min vesztek össze, egyelőre nem derült ki.
A szóváltás azonban gyorsan tettlegességig fajult. A két férfi dulakodni kezdett, majd a házon belül egy olyan helyiségbe kerültek, amelyet korábban fürdőszobának építettek, de akkor éppen spájzként használták.
Az ügyész a vádirat ismertetésekor részletesen elmondta, mi történt ezután.
A zuhanytálcában a vádlott részben a sértettre nehezedve a földön tartotta őt. A nő a zuhanyrózsából vizet locsolt rájuk, próbálta a sértettet nyugtatni de nem járt eredménnyel és távozott a házból.
A két férfi tovább küzdött egymással. A sértett végül hasra került a padlón. A vádlott a hátára térdelt és jobb karjával a nyakát szorította. A sértettet így a földön tartotta. A lengyel férfi menekülni próbált, ezért a vádlott segítséget kért a párjától.
A nő ekkor egy körülbelül 30 centiméter hosszú, tömör alumíniumból készült baseballütőt adott át neki.
Az ütővel a férfi közepes erővel kétszer a lengyelt tarkón ütötte. Ám ez is hatástalannak bizonyult, ezért az ütőt eldobta, a másik hátára feküdt és jobb kezével a torkát elölről szorítani kezdte, míg bal kezével a fejét hátulról tartotta. A másik menekülni próbált, majd ellenállása megszűnt, teste elernyedt
– részletezte Kovács Zsolt, ügyész, majd hozzátette, hogy szerinte a vádlott legalább 10–20 percen keresztül szorította az áldozat torkát.
A boncolás később megállapította: a halál oka fulladás volt, amelyet a nyak leszorítása okozott.
A férfi testén több sérülést is találtak: bordatöréseket, bevérzéseket, valamint védekezés nyomait. A nyelvcsont is eltört a fojtogatás során.
A tragédia után a vádlottak úgy döntöttek, nem hívnak rendőrt. A sértett telefonját mintegy 370 méterre a háztól a csatornába dobták. A ruháit és személyes tárgyait egy vashordóban elégették, folyamatosan táplálva a tüzet. A baseballütőt ismeretlen helyre vitték. A férfi a nap folyamán egy közel 1,7 méter mély gödröt ásott az udvaron. Este tíz óra körül végzett a munkával.
Közben a nő egy reklámszatyrot húzott az élettelen áldozat fejére, hogy ne kelljen az arcát nézniük.
Amikor a gödör elkészült, a holttestet belehelyezték, majd mésszel leöntötték és betemették. Ezután egy használaton kívüli autót toltak a sír fölé. A nő eközben feltakarította a spájz padlóját. A vádlottak ezután már nem töltöttek éjszakát a nyaralóban.
A szomszédnak, majd később a sértett után érdeklődő családtagnak azt mondták, hogy a férfi hajnalban, tudtukon kívül elment.
Mégis attól tartottak, hogy valaki megtalálja a holttestet. Ezért október 7-én Debrecenben tíz zsák szárazbetont vásároltak.
Aznap éjjel az elsőrendű vádlott az áldozat fölé egy 3–4 centiméter vastag betonréteget öntött, majd beton gyeprácsot helyezett rá.
Az ügyészség szerint a bizonyítékok között szerepelnek tanúvallomások, Messenger üzenetek, telefonos adatok, kamerafelvételek és szakértői vélemények is.
Az ügyészség a férfit emberöléssel, párját bűnsegédként elkövetett emberöléssel vádolja, előbbinél 13 év, utóbbinál 8 év börtönbüntetés kiszabását kezdeményezve a feltételes szabadon bocsátás lehetősége nélkül.
A két vádlott a bíró kérdésére úgy nyilatkozott, hogy nem ismerik el bűnösségüket és nem mondanak le a tárgyaláshoz való jogukról. A védőjük elmondta, az elsőrendű vádlott elismeri a tényállást, de bűnösségét nem, mert jogos védelmi helyzetben cselekedett.
Az ügyvéd azt állítja: a sértett megöléssel fenyegette a vádlottat, fizikailag is rátámadt és alkohol, valamint valamilyen pszichotikus szer hatása alatt állhatott.
A védő szerint a férfi úgy érezte, valódi veszély fenyegeti az életét és a testi épségét, ezért próbálta megállítani a támadást. A védő vitatta a sértett családja részéről felmerült 15 millió forintos sérelemdíj igény jogosságát is.
A tárgyalás során a magyar tanúkat személyesen hallgatja majd meg a bíróság, a külföldieknél várhatóan a nyomozati szakban tett vallomásukat olvassák fel. Az ügy tárgyalása májusban folytatódik, amikor a bíróság meghallgatja a vádlottakat is.
