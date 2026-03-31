Sokk: hónapok után találták meg az eltűnt nagymama holttestét

Hónapokig semmilyen nyom nem vezetett az eltűnt nőhöz, a család pedig napról napra egyre nagyobb aggodalommal várta a híreket. Az eltűnt nagymama ügyében végül a legrosszabb forgatókönyv vált valóra – írja a Bors.

Hosszú hónapok után került elő a nagymama holtteste

Eltűnt nagymama: hónapok után került elő a holttest

Holtan találták meg a 65 éves Carol Gravest egy Kentucky állambeli erdős területen, hónapokkal azután, hogy eltűnését bejelentették. A Covingtoni Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a hatóságok egy erősen bomlásnak indult holttestre bukkantak, akit később az eltűnt nőként azonosítottak.

A család még 2025. december 20-án jelentette be az eltűnését, azonban csak napokkal azután, hogy az asszonynak nyoma veszett. Ennek oka az volt, hogy korábban is előfordult, hogy az idős nő napokra eltűnt, majd visszatért.

Egyre nőtt az aggodalom

Az elhunyt fia, Tyler Caroll beszélt arról, hogy édesanyja hosszú ideje függőséggel küzdött, és saját döntéséből hajléktalanként élt. Elmondása szerint nem volt szokatlan, hogy az asszony eltűnt rövidebb időszakokra.

Ahogy azonban teltek a napok, a család egyre inkább attól tartott, hogy tragédia történt, ezért végül bejelentették az eltűnését a hatóságoknál.

„Tudtam, hogy ez lesz a vége”

A fia megrendítő szavakkal beszélt a történtekről:

Öt hónap után már tudtam, hogy nem kapok telefont arról, hogy anyám megnyerte a lottót, és valahol egy szigeten él. Tudtam, hogy ez lesz a vége. Azt nem gondoltam, hogy ennyire borzalmas lesz, de talán ma éjjel végre tudok majd aludni

– fogalmazott Tyler Caroll.

Folyamatban a nyomozás

A hatóságok az ügyet március 29-én zárták le hivatalosan, ugyanakkor a rendőrség továbbra is vizsgálja a körülményeket. Az előzetes boncolási eredmények alapján nem merült fel idegenkezűség gyanúja.

