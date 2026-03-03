Légi mentés Nagymarosnál: súlyos sérülés miatt riasztották a helikoptert

A tavaszi kirándulószezon első napjai rögtön komoly riasztásokat hoztak. A nagymarosi mentés mellett Vas vármegyében is bajba került egy túrázó, mindkét esetben összehangolt beavatkozásra volt szükség – írja a Bors.
Nagymarosi mentés: mentőhelikopter a Remete-barlang térségében
A Pest vármegyei Nagymaros és Zebegény között, a Remete-barlang környékén egy fiatal nő szorult segítségre, amikor lezuhant egy szikláról. A váci hivatásos tűzoltó-parancsnokság egységei, valamint a börzsönyi önkéntes tűzoltók gyalog jutottak el a sérülthöz a nehéz terepviszonyok miatt.
A túrázó ellátása után hordágyon vitték le az erdős, sziklás területről, majd átadták a mentőszolgálat szakembereinek. Állapota miatt mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, amely gyorsabb és biztonságosabb kórházba szállítást tett lehetővé.
Vas vármegye: lábsérülés az erdei úton
Egy másik riasztás Bozsok közeléből, Vas vármegyéből érkezett. Egy kirándulás során egy túrázó lábsérülést szenvedett, ezért nem tudta folytatni útját.
A kőszegi önkormányzati tűzoltók, valamint a helyi önkéntes egységek a mentőszolgálattal közösen közelítették meg a sérültet. Hordágyra fektették, majd gyalog vitték ki az erdőből a mentőautóig.
Felkészülés nélkül veszélyes lehet a kirándulás
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a kirándulás megkezdése előtt minden esetben tájékozódni kell az útvonalról és az időjárási viszonyokról. A túraszezon elején a talaj csúszós lehet, a terepviszonyok kiszámíthatatlanok, ami könnyen balesethez vezethet.
