Légi mentés Nagymarosnál: súlyos sérülés miatt riasztották a helikoptert

A tavaszi kirándulószezon első napjai rögtön komoly riasztásokat hoztak. A nagymarosi mentés mellett Vas vármegyében is bajba került egy túrázó, mindkét esetben összehangolt beavatkozásra volt szükség – írja a Bors.

A nagymarosi mentés mellett Vas vármegyében is segítségre szorult egy túrázó

Fotó: MTI/Vajda János

Nagymarosi mentés: mentőhelikopter a Remete-barlang térségében

A Pest vármegyei Nagymaros és Zebegény között, a Remete-barlang környékén egy fiatal nő szorult segítségre, amikor lezuhant egy szikláról. A váci hivatásos tűzoltó-parancsnokság egységei, valamint a börzsönyi önkéntes tűzoltók gyalog jutottak el a sérülthöz a nehéz terepviszonyok miatt.

A túrázó ellátása után hordágyon vitték le az erdős, sziklás területről, majd átadták a mentőszolgálat szakembereinek. Állapota miatt mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, amely gyorsabb és biztonságosabb kórházba szállítást tett lehetővé.

Vas vármegye: lábsérülés az erdei úton

Egy másik riasztás Bozsok közeléből, Vas vármegyéből érkezett. Egy kirándulás során egy túrázó lábsérülést szenvedett, ezért nem tudta folytatni útját.

A kőszegi önkormányzati tűzoltók, valamint a helyi önkéntes egységek a mentőszolgálattal közösen közelítették meg a sérültet. Hordágyra fektették, majd gyalog vitték ki az erdőből a mentőautóig.

Felkészülés nélkül veszélyes lehet a kirándulás

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a kirándulás megkezdése előtt minden esetben tájékozódni kell az útvonalról és az időjárási viszonyokról. A túraszezon elején a talaj csúszós lehet, a terepviszonyok kiszámíthatatlanok, ami könnyen balesethez vezethet.

Mentőcsapat indult egy túrázóért a Kékestetőre

Túrázás közben szenvedett balesetet egy idős asszony a Mátrában: elesett és nem tudott felállni. A Kék túra útvonalán haladó csoport tagjaként vett részt a kiránduláson a túrázó. A részletekért kattintson ide!