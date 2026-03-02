NAV-razzia a kocsmában: elképesztő bűntanyát kaptak szét a pénzügyőrök – galériával

Egy hajdú-bihari vendéglátóhely ellenőrzése indította el a hatósági akciót. A NAV rajtaütés végül három debreceni ingatlan átvizsgálásához vezetett, ahol hatalmas mennyiségű dohány és alkohol került elő – írja a Haon.hu.

Hatalmas mennyiségű és értékű árut foglalt le a NAV

Fotó: NAV Bevetési Igazgatósága

NAV rajtaütés egy debreceni kocsmában

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy debreceni italozót ellenőriztek, mivel felmerült a gyanú, hogy az üzletben rendszeresen feketepiaci dohánytermékeket értékesítenek.

Az udvaron található nyitott garázsban 190 liter román sört találtak. A helyszínen tartózkodó dolgozó nem tudta igazolni az áru eredetét, ezért a sört lefoglalták.

Átjáró vezetett a családi házba

A pénzügyőrök megállapították, hogy a kocsma udvarából közvetlen átjáró nyílik egy családi házba. Egy ittas személy a helyszínen elismerte, hogy ott rendszeresen vásárol zárjegy nélküli cigaretta termékeket.

A nyilvántartási adatok szerint a ház ugyanahhoz a családhoz tartozott, ezért az ellenőrzést kiterjesztették erre az ingatlanra is. Az értesített vállalkozó előbb felvette a telefont, ám később elérhetetlenné vált, az épületben azonban mozgást észleltek a pénzügyőrök. A felszólítás ellenére nem nyitott ajtót senki, így zártörő segítségével jutottak be.

Bent 340 doboz zárjegy nélküli cigaretta, 7,355 kilogramm vágott fogyasztási dohány és 32,3 liter ismeretlen eredetű alkoholtermék került elő.

Elektromos kábel kötötte össze a harmadik helyszínt

Az intézkedés során a járőrök arra figyeltek fel, hogy a kocsmával szemközti debreceni ingatlanból figyelik az akciót. Kiderült, hogy az épületet elektromos kábel köti össze a kiskereskedelmi egységgel, és az is ugyanahhoz a családhoz tartozik.

Itt már Ágika, a cigarettakereső kutya is bevetésre került. Az eb már az házon kívül is pozitív jelzést adott, odabent pedig hamar megtalálta a zsákmányt.

Az átvizsgálás során 2414,5 liter ismeretlen eredetű szeszesitalt, 2 190 liter sört, 2 010 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta terméket, 64,675 kilogramm vágott fogyasztási dohányt,

valamint egy lepárlókészüléket és egy elektromos cigarettatöltő berendezést találtak.