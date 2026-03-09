Gyakorlatilag tornaórát tartottak a rendőrök az M0-s autóút diósdi felhajtójánál egy állat miatt a Rendészeti Államtitkárság közösségi oldalára kitett posztja szerint. A kutya komótosan sétálgatott az autók között, forgalommal megegyező irányban, aztán hirtelen elindult az autókkal szemben a pálya felé. A rendőrök tudták, hogy meg kell állítaniuk. Nem fogja elhinni, hogyan sikerült elfogniuk.

Nem fogja elhinni, mi izzasztotta meg a rendőröket az M0-son

Fotó: Andrea Piacquadio/Pexels.com

Sosem fog kiderülni, mi volt az úti cél, mivel a kalandort meg kellett állítani valahogy. Nem volt egyszerű. Hajlott kora ellenére nyoma sem volt punnyadtságnak – farkcsóválva, szenvtelenül kutyagolva nyugtázta az utána lépegető egyenruhásokat. Néhány rendőri karjelzés, jobbra át, meg balra át a helyes, biztonságosabb irányba terelte, végül állatmentők segítségével póráz került nyakába. Az esti sétáját megzavarókat zsémbeskedve fogadta ugyan, de tudjuk ezt be 15 éves korára jócskán meggyengült látásának"

– írták, hozzátéve: a már nyugdíjasnak számító ebet hazavitték.

