Állami pénzen végeztek nemátalakító műtéteket a kiskunhalasi kórházban

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádirata szerint az urológus szakorvos nemátalakító műtéteket és egyéb beavatkozásokat, valamint azokhoz kapcsolódó vizsgálatokat és kezeléseket nyújtott pácienseinek magánrendelés keretében. Mivel a doktor a kórház alkalmazásban állt, az intézmény műtőjét nem vehette volna igénybe magánegészségügyi célokra. A vádlott ennek ellenére 2022-ben megállapodott a kórház vezetőségével – két vádlott társával –, hogy a jogszabályok megkerülésével, munkaidő után használhatja a műtőket – adta hírül az Ügyészség.hu.

Törvénybe ütköző módon végeztek nemátalakító műtéteket a kiskunhalasi kórházban / Fotó: Police.hu

Ennyibe került a nemátalakító műtét

Az urológus a műtéteket rendszerint egy másik orvossal együtt végezte 600 ezer és egymillió forint közötti díjazásért. Az összegeket részben a saját cége, részben egy alapítvány számlájára utaltatták. Az elvégzett beavatkozásokhoz nemcsak a kórház infrastruktúráját használták jogosulatlanul, hanem az operációkat a társadalombiztosítás terhére, a magánbetegek osztályra történt felvételével hajtották végre. A támogatások jogosulatlan igénylésével összesen több mint 15 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

Több bűncselekménnyel is vádolják őket

A főügyészség a műtéteket végző vádlottakat vesztegetés elfogadásával, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. Két társukkal szemben folytatólagosan elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emeltek vádat. A szabadlábon védekező terheltek bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.

