Női sofőr csapódott egy üzlet kirakatába, nem fogja elhinni, hogy hozta ezt össze

Szerda délelőtt baleset történt Szlovákiában, egy szenci bevásárlóközpont parkolójában a Parameter.sk cikke szerint. A rendőrség a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy 68 éves női sofőr Subaru típusú autójával szeretett volna elindulni. Ekkor olyasmi történt, amire senki sem számított.
Rossz döntést hozott a piros kocsiban ülő idős, női sofőr
A nyugdíjas összekeverte az automata váltó jelöléseit.
Ennek köszönhetően rükverc helyett gázt adott és elindult előre.
Egy üzlet bejárati ajtajának és kirakatának csapódott. A történtek során szerencsére senki sem sérült meg, és az alkoholszonda sem mutatott ki alkoholt a nő szervezetében, így a hatóságok káreseményként kezelik az esetet.
