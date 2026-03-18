Szerda délelőtt baleset történt Szlovákiában, egy szenci bevásárlóközpont parkolójában a Parameter.sk cikke szerint. A rendőrség a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy 68 éves női sofőr Subaru típusú autójával szeretett volna elindulni. Ekkor olyasmi történt, amire senki sem számított.

Női sofőr csapódott egy üzlet kirakatába, nem fogja elhinni, hogy hozta ezt össze

Fotó: Parameter.sk

Rossz döntést hozott a piros kocsiban ülő idős, női sofőr

A nyugdíjas összekeverte az automata váltó jelöléseit.

Ennek köszönhetően rükverc helyett gázt adott és elindult előre.

Egy üzlet bejárati ajtajának és kirakatának csapódott. A történtek során szerencsére senki sem sérült meg, és az alkoholszonda sem mutatott ki alkoholt a nő szervezetében, így a hatóságok káreseményként kezelik az esetet.

