Nem fogja elhinni, kivel üvöltözött az idióta nyírkátai rém

A csütörtök délelőtti tárgyalás nyugodtan indult, de aztán elszabadult a pokol. Dr. Bartha Andrea bíró kénytelen volt szünetet elrendelni, mert a nyírkátai rém annyira felhúzta magát, hogy egy idő után már csak kiabált és a bírót rendszeresen félbeszakította – adta hírül a Szon.hu.

A nyírkátai rém úgy megverte gyermeke édesanyját 2023. december 13-án, hogy a nő tele volt sérülésekkel, a haja több helyen ki volt tépve és a szája kirepedt

Fotó: Tények

Botrány a bíróságon: a nyírkátai rémnek elborult az agya

A férfit távmeghallgatáson állít bíró elé. A vád szerint a 2014 óta tartó kapcsolata a féltékenykedés miatt megromlott és előfordult, hogy hosszú hetekig bántalmazta a párját Nyírkátán. 2023. december 13-án egy éjjel nagyon csúnyán összevesztek. A férfi többször megütötte és megrúgta a nőt, aminek az öt közösen nevelt gyerekük is a szemtanúja volt. Másnap az asszony a helyi gyógyszertárban kért segítséget, mert komolyan megsérült. Kórházba került.

Az asszonyon életmentő műtétet kellett elvégezni, miután eltört a csigolyája, több bordája, az ágyékcsontja és leszakadt a lépe.

Az ügyben eljárás indult a férfi ellen, ami már a bírósági szakaszban tart. A tavaly júniusi előkészítő ülésen a vármegyei főügyészség mértékes indítványként 8 év szabadságvesztést indítványozott a támadó számár, de mivel részben ismerte el a terhére rótt bűncselekményeket és a tárgyaláshoz való jogáról nem mondott le, ősszel elkezdődött a bizonyítási eljárás.

A férfi tagadta, hogy rendszeresen rátámadt volna az asszonyra, és szerinte mindent a féltékenysége váltott ki. Az asszony ugyanis bevallotta neki, hogy testvérével viszonyt folytatott. A férfi teljesen elvesztette a fejét, amikor arra gondolt, hogy a legkisebb gyerek apja akár a testvére is lehet.

A csütörtöki tárgyaláson, bár hivatalosan megidézték, a nő nem jelent meg, így dr. Bartha Andrea a tanúk vallomásait olvasta fel. A mentőtisztek, akik kórházba vitték a nőt, elmondták, hogy a fején és karján is voltak sérülések, a haja több helyen ki volt tépve és a szája felrepedt.

Amikor a nő a segélyhívót tárcsázta, a diszpécsernek azt mondta, az élettársa napokra bezárta a házba, ütötte-verte. Sem ő, sem a gyerekek nem kaptak enni és elszökni is csak most tudott. Kérte, hogy küldjenek egy mentőt, mert nagyon rosszul érzi magát.

A bíróságon a férfi ekkor kiemelte, hogy szereti a gyerekeit és soha nem hagyná, hogy éhezzenek. Szerinte a nő bármikor elmehetett volna a házból, ahol állítása szerint nem volt bezárva. A gyerekek egyikét gyermekvédelmi gyám hallgatta ki. A fiú elmondta, hogy az apja és az anyja összevesztek, aztán a férfi elküldte őket sétálni, és mire visszaértek, az anyja szeme kék-zöld lett. A férfit szerint a gyerek csak azt mondta, amit a rendőrök a szájába adtak.

Kiabált és elfogultságot jelentett be a bíróval és az ügyésszel szemben, majd azt mondta, poligráfos vizsgálatot kér maga ellen, és ha kell, ennek a költségeit ő maga fedezi. Szerinte az élettársa „el akarta tenni láb alól”.

A férfi azt kérte a bírótól, hogy szüntessék meg ellene a kényszerintézkedést és engedjék, hogy bűnügyi felügyelet alá kerüljön. Elmondta, hogy az édesanyja és korábbi élettársa befogadná és eltartaná, ő pedig dolgozna, így törleszthetné a felgyülemlett büntetéseit. Szerinte minden mellette szól, ezért kérte, hogy a bíró ne büntesse tovább. Tavaly ősszel kiengedték a bv-ből és bűnügyi felügyelet alá került, de megszegte a szabályokat és elhagyta Nyírkátát: idén februárban Mátészalkán autóval menekült a rendőrök elől, miközben kiderült, hogy korábban eltiltották a vezetéstől. A letartóztatás megszüntetéséről a Debreceni Ítélőtáblának kell döntenie.