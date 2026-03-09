Egekben az adrenalin: levágta a nyomkövetőt, mégis megtalálták a vonat mosdójában

Egy ceglédi férfi úgy döntött, nem várja meg az ügyében várható jogerős ítéletet, ezért megszökött az otthonából. Levágta a lábára erősített nyomkövető eszközt, azt remélve, hogy eltűnhet a rendőrök szeme elől. A története azonban nem úgy végződött, mint ahogy szeretette volna – számolt be a foglyszökésről a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Nyomkövető levágásával kezdődött a szökés

A férfit még 2025 novemberében ítélte szabadságvesztésre a bíróság. A másodfokú eljárás befejezéséig azonban bűnügyi felügyelet alatt állt a ceglédi lakóhelyén.

Ez azt jelentette, hogy nem hagyhatta el otthonát, mozgását pedig a testére szerelt nyomkövetővel ellenőrizték.

A többszörösen büntetett előéletű férfi 2026. március 2-án este mégis úgy döntött, hogy megszökik: levágta a technikai eszközt, majd elhagyta a lakását.

Nem tartott sokáig a menekülés

A szökevény azonban nem jutott messzire. A rendőrök mindössze két órával később már rá is bukkantak.

Az albertirsai vasútállomáson megálló egyik szerelvény mosdójába zárkózott be, ott találták meg az intézkedő egyenruhások.

A Pest Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint így ért véget a rövidre sikerült szökés.

Gyorsított eljárás vár rá

A férfi ellen fogolyszökés miatt indult eljárás.

A Ceglédi Járási Ügyészség gyorsított eljárásban állítja bíróság elé, bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni.

