Egekben az adrenalin: levágta a nyomkövetőt, mégis megtalálták a vonat mosdójában

Egy ceglédi férfi úgy döntött, nem várja meg az ügyében várható jogerős ítéletet, ezért megszökött az otthonából. Levágta a lábára erősített nyomkövető eszközt, azt remélve, hogy eltűnhet a rendőrök szeme elől. A története azonban nem úgy végződött, mint ahogy szeretette volna – számolt be a foglyszökésről a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál.
Nyomkövető levágásával kezdődött a szökés
A férfit még 2025 novemberében ítélte szabadságvesztésre a bíróság. A másodfokú eljárás befejezéséig azonban bűnügyi felügyelet alatt állt a ceglédi lakóhelyén.
Ez azt jelentette, hogy nem hagyhatta el otthonát, mozgását pedig a testére szerelt nyomkövetővel ellenőrizték.
A többszörösen büntetett előéletű férfi 2026. március 2-án este mégis úgy döntött, hogy megszökik: levágta a technikai eszközt, majd elhagyta a lakását.
Nem tartott sokáig a menekülés
A szökevény azonban nem jutott messzire. A rendőrök mindössze két órával később már rá is bukkantak.
Az albertirsai vasútállomáson megálló egyik szerelvény mosdójába zárkózott be, ott találták meg az intézkedő egyenruhások.
A Pest Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint így ért véget a rövidre sikerült szökés.
Gyorsított eljárás vár rá
A férfi ellen fogolyszökés miatt indult eljárás.
A Ceglédi Járási Ügyészség gyorsított eljárásban állítja bíróság elé, bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni.
