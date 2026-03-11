Hírlevél
Egy 20 éves nagydobszai fiatal autót vezetett anélkül, hogy jogosítványa lett volna. Az okostelefon vészhívása azonban véget vetett az autókázásának.
Március 6-án este a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság kapott egy hívást, de nem élő embertől jött a segítségkérés: egy okostelefon vészhívása jelezte nekik, hogy baleset történt Taranyban. A készülék automatikusan indította a vészhívást, amikor az autós nekicsapódott a falnak – írta a Borsonline.hu.

A balesetet jelző okostelefon vészhívás fedte fel, hogy a fiatal vezetőnek valójában nincs jogosítványa
Fotó: Police.hu

Okostelefon vészhívása buktatta le a fiatal sofőrt 

Miután az okostelefon jelezte, hogy Tarany belterületén baleset történt, a rendőrök próbálták elérni a tulajdonost, aki először nem vette fel, majd bizonytalan hangon annyit mondott:

Nem történt semmi

– és letette.

Csakhogy a helyszínen teljesen más kép fogadta az egyenruhásokat: a 20 éves nagydobszai srác elvesztette uralmát az autó felett és nekiütközött egy háznak.

A férfi szerencsére nem sérült meg, de a rendőrök gyorsan rájöttek, hogy sosem volt jogosítványa. A telefonja viszont mindent elárult. Ezért az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési őrizetbe vették.

 

Érdekes módon nem csak Somogyban, de Pétfürdőn is lebuktak a jogosítvány nélkül vezető fiatalok. Míg a 20 éves nagydobszai férfit a telefonja leplezte le, addig a 29 éves pétfürdői férfit a kábítószeres vezetés és egy családi ház kerítésének kidöntése buktatta le.

 

 

