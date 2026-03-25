Felfoghatatlan tragédia: 7. emeletről zuhant le egy fiatal lány Pécsen

A Baranya vármegyei hírportál információi szerint a tragédia még március 8-án történt Pécsen. A Bama.hu úgy értesült, hogy a 14 éves lány leugrott egy 7. emeleti lakás erkélyéről. Az öngyilkos kamasznak esélye sem volt túlélni a zuhanást.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a hírt. Közölték: a haláleset körülményeit a Pécsi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. A részletekről azonban további tájékoztatást egyelőre nem adhatnak.
Szerelmi csalódás miatt lett öngyilkos a fiatal lány
A Bama.hu úgy tudja, a tragikus esetnek köze lehet egy, a közösségi médiában megjelent felhíváshoz. Egy motorosokat tömörítő Facebook-csoportban tettek közzé egy szívszorító posztot. A bejegyzésben egy szülő a tragikusan elhunyt 14 éves kislánya temetésére hívja a közösség tagjait. Mint írja, gyermeke egy fiú miatt lett öngyilkos, és arra kéri a motorosokat, hogy március 30-án 11 órakor jöjjenek el a kisherendi temető elé és bőgessék fel a motorokat, Jázmin ugyanis nagy kedvelője volt a kétkerekű járműveknek.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
- Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.