Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva váratlan országnak küldött rémisztő fenyegetést

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

öngyilkos

Felfoghatatlan tragédia: 7. emeletről zuhant le egy fiatal lány Pécsen

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A haláleset körülményeit a Pécsi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. A 14 éves kamasz egy fiú miatt lett öngyilkos.
Link másolása
Vágólapra másolva!
öngyilkostemetéshalálesetfiatal lánymotorospécsszerelmi bánat

A Baranya vármegyei hírportál információi szerint a tragédia még március 8-án történt Pécsen. A Bama.hu úgy értesült, hogy a 14 éves lány leugrott egy 7. emeleti lakás erkélyéről. Az öngyilkos kamasznak esélye sem volt túlélni a zuhanást. 

Öngyilkos lett egy 14 éves lány, a 7. emeletről vetette le magát
Fotó: (illusztráció) Zsedrovits Enikő / MW

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a hírt. Közölték: a haláleset körülményeit a Pécsi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. A részletekről azonban további tájékoztatást egyelőre nem adhatnak. 

Szerelmi csalódás miatt lett öngyilkos a fiatal lány

A Bama.hu úgy tudja, a tragikus esetnek köze lehet egy, a közösségi médiában megjelent felhíváshoz. Egy motorosokat tömörítő Facebook-csoportban tettek közzé egy szívszorító posztot. A bejegyzésben egy szülő a tragikusan elhunyt 14 éves kislánya temetésére hívja a közösség tagjait. Mint írja, gyermeke egy fiú miatt lett öngyilkos, és arra kéri a motorosokat, hogy március 30-án 11 órakor jöjjenek el a kisherendi temető elé és bőgessék fel a motorokat, Jázmin ugyanis nagy kedvelője volt a kétkerekű járműveknek.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

  • Amennyiben Ön akár 
  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!