Öngyilkos lett egy kislány, miután zaklatták a neten

Halála előtt folyamatosan bántották az angol gyereket. Öngyilkos lett, miután az online zaklatás miatt úgy döntött, véget vet az életének.
Egy mindössze 12 éves kislány halála rázta meg az angliai Fontwell települést. A kislány öngyilkos lett, miután a gyanú szerint a Snapchat közösségi oldalon zaklatták; a holttestére péntek reggel az édesanyja talált rá az otthonukban – olvasható a Daily Mail cikkében.  

A kislány öngyilkos lett, miután a gyanú szerint a Snapchat közösségi oldalon zaklatták
Online zaklatás miatt lett öngyilkos

A család beszámolója szerint a tragédia előtti este semmi nem utalt arra, mi történik majd. 

Amelia Bath a nagyszüleinél vacsorázott, jókedvű volt, sokat nevetett és tréfálkozott a családdal.

A barátai később mondták el a szülőknek – Steve és Barie Bathnak –, hogy a kislányt a halála előtti hetekben folyamatosan bántották online. Az ügyben nyomozás indult, miután a szülők értesítették a rendőrséget a zaklatásról. A digitális kriminalisztikai szakemberek átvizsgálják Amelia iPhone-ját és iPadjét. 

A bántalmazó üzeneteket keresik.

Ameliát nagyon szerették az iskolában, ezért osztálytársait mélyen megrázta a kislány halálának híre.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

