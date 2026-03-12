Öngyilkos lett egy kislány, miután zaklatták a neten

Egy mindössze 12 éves kislány halála rázta meg az angliai Fontwell települést. A kislány öngyilkos lett, miután a gyanú szerint a Snapchat közösségi oldalon zaklatták; a holttestére péntek reggel az édesanyja talált rá az otthonukban – olvasható a Daily Mail cikkében.

A kislány öngyilkos lett, miután a gyanú szerint a Snapchat közösségi oldalon zaklatták

Fotó: GoFundMe/Amelia’s funeral & charity donation

Online zaklatás miatt lett öngyilkos

A család beszámolója szerint a tragédia előtti este semmi nem utalt arra, mi történik majd.

Amelia Bath a nagyszüleinél vacsorázott, jókedvű volt, sokat nevetett és tréfálkozott a családdal.

A barátai később mondták el a szülőknek – Steve és Barie Bathnak –, hogy a kislányt a halála előtti hetekben folyamatosan bántották online. Az ügyben nyomozás indult, miután a szülők értesítették a rendőrséget a zaklatásról. A digitális kriminalisztikai szakemberek átvizsgálják Amelia iPhone-ját és iPadjét.

A bántalmazó üzeneteket keresik.

Ameliát nagyon szerették az iskolában, ezért osztálytársait mélyen megrázta a kislány halálának híre.

