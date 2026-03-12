Öngyilkos lett egy kislány, miután zaklatták a neten

Egy mindössze 12 éves kislány halála rázta meg az angliai Fontwell települést. A kislány öngyilkos lett, miután a gyanú szerint a Snapchat közösségi oldalon zaklatták; a holttestére péntek reggel az édesanyja talált rá az otthonukban – olvasható a Daily Mail cikkében.
Online zaklatás miatt lett öngyilkos
A család beszámolója szerint a tragédia előtti este semmi nem utalt arra, mi történik majd.
Amelia Bath a nagyszüleinél vacsorázott, jókedvű volt, sokat nevetett és tréfálkozott a családdal.
A barátai később mondták el a szülőknek – Steve és Barie Bathnak –, hogy a kislányt a halála előtti hetekben folyamatosan bántották online. Az ügyben nyomozás indult, miután a szülők értesítették a rendőrséget a zaklatásról. A digitális kriminalisztikai szakemberek átvizsgálják Amelia iPhone-ját és iPadjét.
A bántalmazó üzeneteket keresik.
Ameliát nagyon szerették az iskolában, ezért osztálytársait mélyen megrázta a kislány halálának híre.
Fogalmuk sincs, kié a holttest narancssárga kabátban
Két napja próbálják kideríteni a nyíregyházi rendőrök, kinek a földi maradványai kerültek elő Újfehértón. Ha Ön tudja kié a holttest, amiről ebben a cikkünkben írtunk, jelentkezzen!
Hajlott orr, vörös borosta, kék szemek: holttestre bukkantak Miskolcon
Egyelőre nem sikerült azonosítani azt a halott férfit, akinek a földi maradványait március elején fedezték fel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyén, Miskolcon. A holttest átvizsgálásakor több feltűnő ismertetőjegyet is rögzítettek a nyomozók, akik a lakossághoz fordultak segítségért. Kattintson ide a részletekért!
Egressy Mátyás, Szabó Györgyi és Pesty László eltűnési ügye
Egressy Mátyásnak csak a holtteste került elő a jeges Dunából, a hat éve eltűnt, mohácsi Szabó Györgyi rokonai viszont még nem nyugodhatnak meg. Ma is keresik a nőt, aki egy hajnalon elment otthonról, és többé nem látta senki. Egy másik, nagy port kavart eltűnési ügyet viszont lezárhattak a rendőrök a napokban. Megtalálták a sokáig keresett ismert dokumentumfilm-rendezőt, akiért nem csak a családja aggódott. Pesty László előkerült. Erről ide kattintva olvashat.
Csontvázig lebomlott holttest
Egy romániai, ploiești-i tömbházhoz siettek a rendőrök egy asszonyhoz, akinek Olaszországban élő lánya hívta őket. Oszladozó holtteste fogadta a hatóságot a lakásban. Jó régóta nem kereste sem a lánya, sem a fia, pedig ez utóbbi hozzá közel él. Az elképesztően szomorú történetről többet megtudhat, ha ide kattint!
Megtalálták az eltűnt magyar kisfiút
Nagy erőkkel keresték a debreceni rendőrök azt a gyereket, akinek február 12-én nyoma veszett. A körözési adatlapja szerint a cívisvárosban született 13 évvel ezelőtt. Négy nappal később derült ki, hogy megtalálták az eltűnt magyar kisfiút. Ebben a cikkünkben olvashat erről részletesebben.
Megtalálták az eltűnt fiatal holttestét
A dunaújvárosi buszpályaudvaron látták utoljára azt a fiatalt, akit kétségbeesve kerestek a rokonai. Az előszállási férfinek karácsonykor veszett nyoma, most bukkantak rá. Részletekért kattintson ide!
Megtalálták a férfi holttestét
A romániai gyalui víztározóba esett férfi után kutattak a helyi búvárok a Kolozs megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint. Holtan emelték ki a partra. Annak a gyereknek is csak a holtteste került elő, aki egy angliai folyóban süllyedt a víz alá.
Nem tudják, kié a Tokajnál talált, ektomorf holttest
Továbbra sem sikerült azonosítani azt a halottat, akire decemberben találtak rá a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő Tokajban egy túraút mellett. Bár a rendőrök részletes leírást tettek közzé a holttestről, úgy tűnik, senki sem tud nekik segíteni. Vagy mégis? Ha Ön felismeri a férfit, telefonáljon!
Oszladozó holttest került elő egy kocsi csomagtartójából Gyöngyösön
Két férfi áll bíróság előtt előre kitervelten elkövetett emberölés miatt. Azzal vádolják őket, hogy agyonlőtt áldozatuk holttestét egy kocsi csomagtartójába gyömöszölték a Heves vármegyei városban. Részletek ebben a cikkben!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.