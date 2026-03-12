Hírlevél
öngyilkos

Drámai percek Kaposváron: rendőrök próbálták megmenteni egy öngyilkosságra készülő férfi életét – videóval

Drámai mentőakció zajlott a kaposvári Berzsenyi úti felüljárón, ahol a rendőröknek az utolsó pillanatban sikerült megragadniuk egy elkeseredett férfit. A járőrök egy heves családi veszekedés után avatkoztak be, és szó szerint a korlátról rántották vissza a mélybe készülő öngyilkosjelöltet.
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságra március 10-én este érkezett segélyhívás egy heves családi vitáról, amely után a férfi ittasan, tragikus szándéktól vezérelve távozott otthonról. A bejelentés alapján a rendőrök azonnal keresni kezdték a közeli felüljáró felé tartó öngyilkosjelöltet, hogy megakadályozzák a katasztrófát – írta a Sonline.hu.

öngyilkos felüljáró
Öngyilkosjelöltet mentettek meg a rendőrök a felüljáróról
Fotó:  Police.hu 

Hajszálon függött az öngyilkos élete

A rendőrök a Berzsenyi úti felüljáró külső peremén találtak rá az elkeseredett férfira, aki már a mélybe ugráshoz készülődött. Bár az egyenruhások próbálták lebeszélni szándékáról, a labilis állapotban lévő férfi többször is a forgalmas úttest fölé hajolt, végül azonban egy összehangolt mozdulattal sikerült megragadniuk és a korláton áthúzva megmenteniük az öngyilkosjelöltet.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

  • Amennyiben Ön akár 
  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

x

