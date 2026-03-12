Drámai percek Kaposváron: rendőrök próbálták megmenteni egy öngyilkosságra készülő férfi életét – videóval

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságra március 10-én este érkezett segélyhívás egy heves családi vitáról, amely után a férfi ittasan, tragikus szándéktól vezérelve távozott otthonról. A bejelentés alapján a rendőrök azonnal keresni kezdték a közeli felüljáró felé tartó öngyilkosjelöltet, hogy megakadályozzák a katasztrófát – írta a Sonline.hu.
Hajszálon függött az öngyilkos élete
A rendőrök a Berzsenyi úti felüljáró külső peremén találtak rá az elkeseredett férfira, aki már a mélybe ugráshoz készülődött. Bár az egyenruhások próbálták lebeszélni szándékáról, a labilis állapotban lévő férfi többször is a forgalmas úttest fölé hajolt, végül azonban egy összehangolt mozdulattal sikerült megragadniuk és a korláton áthúzva megmenteniük az öngyilkosjelöltet.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
- Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.
Ez a tragikus eset rávilágít az internetes zaklatás végzetes következményeire, miután egy fiatal lány az online bántalmazások miatt döntött úgy, hogy önkezével vet véget az életének.