Szándékosan gyújtogatott a férfi, aki öngyilkos akart lenni, csakhogy közben elaludt

A vádirat szerint a férfi 2024. november végén, hajnalban, erősen ittas állapotban megjelent egy többlakásos társasházban lévő ózdi lakásnál, ahol korábban lakott. Bement a nyitott lakásba, levette a pulóverét és öngyilkossági szándékkal öngyújtóval meggyújtotta. A lángoló ruhadarabot a bejárati ajtó belső oldalához tette, majd részegsége miatt elaludt – írja közleményében Magyarország Ügyészsége.

Fotó: illusztráció/Pexels

Öngyilkos akart lenni, mégis mások életét tette kockára

Az égő pulóver meggyújtotta az ajtót, a tűz végül átterjedt a lakóház tetőszerkezetre is. A vádlottat, valamint másik hat embert a tűzoltók mentették ki az épületből, majd megfékezték a lángokat.

Az öngyilkosjelölt a szándékos tűzgyújtással az ingatlanban több mint egymillió forint kárt okozott, és közvetlenül veszélyeztette a többi lakásban tartózkodó hat személy életét, testi épségét, valamint anyagi javaikat.

A Miskolci Járási Ügyészség közveszély okozásának bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen, a büntetlen előéletű vádlottal szemben – tárgyalás mellőzésével – felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, pártfogó felügyelet elrendelésével.

Töltés közben kigyulladt és kiégett egy elektromos autó Ócsán

Egy családi ház udvarán csaptak fel a lángok, amelyek az ingatlant is fenyegették. A helyszínen tartózkodó emberek az utcára tolták az égő elektromos autót, amíg a tűzoltók megérkeztek.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.