Öngyilkosságra készülő fiatal nő életét mentették meg a bajai járőrök

A segélykérés szerint hozzátartozójuk autóval távozott otthonról, a családtagok pedig attól tartottak, hogy véget akar vetni az életének. A szolgálatban lévő járőrök azonnal megkezdték az öngyilkosságra készülődő nő keresését – írja a Police.hu.

A bajai járőrök megmentették az öngyilkosságra készülő nő életét Fotó: Police.hu

Fehér Viktor László törzsőrmester és Kühn Gábor őrmester este felfigyelt egy, a bajai Türr István sétányon parkoló autóra, amelynek vezetőülésében mozdulatlanul ült valaki. Amikor megbizonyosodtak róla, hogy a keresett nőt találták meg, megpróbáltak kommunikálni vele, azonban ez nem járt sikerrel.

Biztonságba helyezték az öngyilkosságot megkísérlő nőt

Mivel az utastérben több üres gyógyszeres dobozt és egy 10 literes üzemanyagkannát is megláttak, az egyenruhások azonnal döntöttek: betörték a jármű egyik ablakát, és a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságba helyezték a láthatóan rossz állapotban lévő nőt. A mentők stabilizálták a fiatalasszony állapotát, majd kórházba szállították.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.