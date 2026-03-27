Öngyilkosság történt péntek reggel a kaposvári üveggyárban

Egy váratlan és szomorú esemény rázta meg a kaposvári Sisecam üveggyár dolgozóit. Az öngyilkosság esete a műszakkezdés előtt történt, amikor a dolgozók még csak készülődtek a napi feladatokra. Sajtóértesülések szerint egy ott dolgozó Törökországból érkező férfi holttestére találtak rá kollégái, akik azonnal értesítették a hatóságokat. A helyszínre rövid időn belül mentők érkeztek, azonban már nem tudtak segíteni rajta – írta a Sonline.hu.

Műszakkezdés előtt történt az öngyilkosság

Öngyilkosság a munkahelyen

Az első információk alapján a férfi saját maga vetett véget az életének és felakasztotta magát. A tragédia pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják, de idegenkezűség gyanúja nem merült fel. A helyszínen tartózkodók elmondása szerint a történtek teljesen váratlanul érték a munkatársakat, akik mélyen megrendültek az eset miatt.

A hatóságok a hasonló esetekhez hasonlóan közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a történteket. Ez ilyenkor a megszokott eljárásrend, amelynek célja a körülmények pontos tisztázása. A gyár üzemeltetője megerősítette, hogy valóban történt egy haláleset, azonban a részletekről nem kívántak nyilatkozni.

A munkatársak számára különösen nehéz feldolgozni az eseményeket, hiszen egy olyan emberről van szó, akivel nap mint nap együtt dolgoztak. Bár a háttérben álló okokról egyelőre csak feltételezések vannak, többen arra gondolnak, hogy kollégájuk családi problémák miatt vetett véget életének.

Sajnos nem egyedi esetről van szó, ugyanis egy budapesti elit gimnázium közösségét megrázó tragédia történt március elején is, amikor egy fiatal diák életét vesztette. A sokk azóta is érezhető az iskolában, ahol mindenki próbálja feldolgozni a történteket.