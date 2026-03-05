Magából kikelve őrjöngött egy nő egy békéscsabai benzinkúton

Botrányos jelenet játszódott le szerda este egy békéscsabai benzinkúton a Beol.hu információi szerint. Egy nő hangosan kiabált és őrjöngött, viselkedésével megbotránkozást és félelmet keltett a környezetében.
Drogozott a nő, aki őrjöngött
A rendőrök a helyszínen elfogták a 31 éves, mezőkovácsházi nőt, és bevitték a kapitányságra.
Mivel felmerült bennük, hogy drogozott, gyorstesztet alkalmaztak nála, amely kimutatta, hogy fogyasztott kábítószert.
A Békéscsabai Rendőrkapitányság garázdaság miatt őrizetbe vette a nőt, akit akár három napon belül bíróság elé is állíthatnak. Emellett kábítószer birtoklása miatt is indult ellene eljárás.
