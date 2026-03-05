Botrányos jelenet játszódott le szerda este egy békéscsabai benzinkúton a Beol.hu információi szerint. Egy nő hangosan kiabált és őrjöngött, viselkedésével megbotránkozást és félelmet keltett a környezetében.

Magából kikelve őrjöngött egy nő egy békéscsabai benzinkúton (illusztráció)

Fotó: ChatGPT

Drogozott a nő, aki őrjöngött

A rendőrök a helyszínen elfogták a 31 éves, mezőkovácsházi nőt, és bevitték a kapitányságra.

Mivel felmerült bennük, hogy drogozott, gyorstesztet alkalmaztak nála, amely kimutatta, hogy fogyasztott kábítószert.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság garázdaság miatt őrizetbe vette a nőt, akit akár három napon belül bíróság elé is állíthatnak. Emellett kábítószer birtoklása miatt is indult ellene eljárás.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



