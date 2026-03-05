Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

békés vármegye

Magából kikelve őrjöngött egy nő egy békéscsabai benzinkúton

2026. március 05. 18:02
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elfogták a rendőrök azt a fiatalt, akinek "elgurult a gyógyszere" szerdán este Békés vármegye székhelyén. Egy benzinkútnál őrjöngött azután, hogy tett magával valamit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
békés vármegyebékéscsabaiőrjöngöttdrogozottbékéscsabai rendőrkapitányságmagából kikelvekábítószerbenzinkútrendőrgyorsteszt

Botrányos jelenet játszódott le szerda este egy békéscsabai benzinkúton a Beol.hu információi szerint. Egy nő hangosan kiabált és őrjöngött, viselkedésével megbotránkozást és félelmet keltett a környezetében.

Magából kikelve őrjöngött egy nő egy békéscsabai benzinkúton
Magából kikelve őrjöngött egy nő egy békéscsabai benzinkúton (illusztráció)
Fotó: ChatGPT

Drogozott a nő, aki őrjöngött

A rendőrök a helyszínen elfogták a 31 éves, mezőkovácsházi nőt, és bevitték a kapitányságra. 

Mivel felmerült bennük, hogy drogozott, gyorstesztet alkalmaztak nála, amely kimutatta, hogy fogyasztott kábítószert.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság garázdaság miatt őrizetbe vette a nőt, akit akár három napon belül bíróság elé is állíthatnak. Emellett kábítószer birtoklása miatt is indult ellene eljárás.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!