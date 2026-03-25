Rettegésben élnek Józsefváros lakói – egyetlen ember miatt szabadult el a pokol

Első ránézésre semmi különös nincs a VIII. kerületi házban, rendezett udvar, tiszta lépcsőház, barátságos lakóközösség. A gondok azonban akkor kezdődnek, amikor leszáll az este és megjelennek az örömlányok, valamint a különféle kétes alakok, akik rendszeresen felkeresik az egyik lakót. A beszámolók szerint az első emeleti férfi lakása valóságos találkozóponttá vált. A vendégek gyakran hangoskodnak, ordibálnak, sőt előfordul, hogy egyszerűen berúgják az ajtót, ha nem jutnak be. A nyugodt esték így hamar káoszba fordulnak – írta a Blikk.

Örömlányok jelennek meg a lépcsőházban

Örömlányok és drogos vendégek

Az örömlányok jelenléte csak egy része a problémának. A lakók szerint rendszeresen érkeznek kábítószer hatása alatt álló emberek is, akik nemcsak zajt csapnak, hanem komoly rendetlenséget is hagynak maguk után. Reggelre a folyosókon sokszor szemét, használt eszközök és egyéb kellemetlen nyomok maradnak. Többen arról számoltak be, hogy már félnek kimenni a saját lakásukból, különösen éjszaka. Van, aki inkább felhangosítja a tévét, csak hogy ne hallja a zajokat.

A lakóközösség többször próbált segítséget kérni, de eddig nem sikerült tartós megoldást találni. A rendőrség ugyan többször is kiment a helyszínre, ám komolyabb intézkedésre nem került sor.

A helyiek szerint a legnagyobb gond az, hogy a problémás lakó nem kommunikál velük, így a konfliktust sem tudják rendezni. Eközben a helyzet folyamatosan romlik.

Egy ember miatt borult fel minden

Az eset különösen azért megdöbbentő, mert a ház korábban kifejezetten nyugodt volt. A lakók szerint egyetlen ember és az ő vendégköre elegendő volt ahhoz, hogy teljesen felboruljon a mindennapi életük.

Sokan abban bíznak, hogy a nyilvánosság segíthet megoldani a helyzetet, mert hosszú távon senki sem szeretne félelemben élni a saját otthonában.

Nem régiben a prostituáltak Pécsen is megcsinálták a balhét, ugyanis ott éppen egy éjszakai utcai találkozás fajult el súlyos bűncselekménnyé. Az örömlányok által elkövetett támadás után pedig az ügyészség rablás bűntette miatt emelt vádat két nő ellen.