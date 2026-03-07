Nem fogja elhinni, mit üzent Orosz Bernadettnek a támadója

2019 novemberében brutális támadás áldozata lett Orosz Bernadett. Akkori párja rátámadt, súlyos sérüléseket okozott neki. Ő maga jelentette be a közösségi oldalán, mi történt vele. A férfi eltörte az orrát, „szétzúzta” a fejét és a testét, kitépte a haját, és kis híján meg is fojtotta. A történtek után készült fotókat is nyilvánosságra hozta, amelyek hamar bejárták az internetet.

Orosz Bernadett évekkel korábbi fotóját mutatja

Fotó: MW archív

A bántalmazás után volt egy életmentő műtét a vérömleny miatt, majd nem sokkal később egy újabb helyreállító műtétje az orromnak, de valódi eredményt csak most, hét év után sikerült elérni. Azóta folyamatosan gyulladt volt, és alig kaptam levegőt. Mindig visszamentem az orvosokhoz, felírtak különféle orrspray-ket, mindent kipróbáltam már, de eddig semmi nem segített"

– mesélte a Blikknek Orosz Bernadett.

Az egykori katonatiszt, K. István ellen három eset miatt indult eljárás. A vád szerint mindháromszor Orosz Bernadettet bántotta.

A bíróság tavaly áprilisban jogerősen egy év négy hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte a férfit, aki a kezdetektől következetesen mindent tagadott azzal kapcsolatban, ami a katonai létesítményben történt. Azt mondta, nem emlékszik arra, hogy bántotta a nőt, sőt, annak lehetőségét is felvetette, hogy Orosz Bernadett magát bántotta vagy valaki valamit keverhetett az italába. A bíróság ezt nem fogadta el, és kimondta: a nő sérüléseit ebben az esetben is ő okozta.

Darabosra törte az orromat és az orrsövényemet, amit csak most sikerült teljesen helyrehozni. A gyulladás mindig kiterjedt vagy az arc- vagy a homloküregre, vagy a fülre, és egyszerűen gondolkodni nem tudtam már az elviselhetetlen fájdalomtól. Végül nemrég a fül-orr-gégészeten javasolták ezt a belső orrplasztikát, s a beavatkozást egy szegedi specialista végezte el a közelmúltban. Többek között kiegyenesítette az orrsövényt, az orrkagylót és a melléküregeket pedig kitisztította"

– mondta Bernadett, és azt is elárulta, erősebben érzi az illatokat és szagokat a támadás óta, amely hosszú távon is súlyos egészségügyi problémákat okozott számára.