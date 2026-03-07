Nem fogja elhinni, mit üzent Orosz Bernadettnek a támadója

2019 novemberében brutális támadás áldozata lett Orosz Bernadett. Akkori párja rátámadt, súlyos sérüléseket okozott neki. Ő maga jelentette be a közösségi oldalán, mi történt vele. A férfi eltörte az orrát, „szétzúzta” a fejét és a testét, kitépte a haját, és kis híján meg is fojtotta. A történtek után készült fotókat is nyilvánosságra hozta, amelyek hamar bejárták az internetet.
A bántalmazás után volt egy életmentő műtét a vérömleny miatt, majd nem sokkal később egy újabb helyreállító műtétje az orromnak, de valódi eredményt csak most, hét év után sikerült elérni. Azóta folyamatosan gyulladt volt, és alig kaptam levegőt. Mindig visszamentem az orvosokhoz, felírtak különféle orrspray-ket, mindent kipróbáltam már, de eddig semmi nem segített"
– mesélte a Blikknek Orosz Bernadett.
Az egykori katonatiszt, K. István ellen három eset miatt indult eljárás. A vád szerint mindháromszor Orosz Bernadettet bántotta.
A bíróság tavaly áprilisban jogerősen egy év négy hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte a férfit, aki a kezdetektől következetesen mindent tagadott azzal kapcsolatban, ami a katonai létesítményben történt. Azt mondta, nem emlékszik arra, hogy bántotta a nőt, sőt, annak lehetőségét is felvetette, hogy Orosz Bernadett magát bántotta vagy valaki valamit keverhetett az italába. A bíróság ezt nem fogadta el, és kimondta: a nő sérüléseit ebben az esetben is ő okozta.
Darabosra törte az orromat és az orrsövényemet, amit csak most sikerült teljesen helyrehozni. A gyulladás mindig kiterjedt vagy az arc- vagy a homloküregre, vagy a fülre, és egyszerűen gondolkodni nem tudtam már az elviselhetetlen fájdalomtól. Végül nemrég a fül-orr-gégészeten javasolták ezt a belső orrplasztikát, s a beavatkozást egy szegedi specialista végezte el a közelmúltban. Többek között kiegyenesítette az orrsövényt, az orrkagylót és a melléküregeket pedig kitisztította"
– mondta Bernadett, és azt is elárulta, erősebben érzi az illatokat és szagokat a támadás óta, amely hosszú távon is súlyos egészségügyi problémákat okozott számára.
Még a dobhártyája is beszakadt, ami miatt ma rosszabbul hall, de a fogait is helyre kellett állítani. 2020-tól a folyamatos stressz miatt vastagbélgyulladása lett. 2022-ben súlyos cukorbetegséget diagnosztizáltak nála, idén pedig magas vérnyomást.
A fejét ért ütések a látását tették tönkre. 2021-ben a jobb szemébe műlencsét kellett beültetni.
Tavaly augusztusban pedig kiderült, hogy a bal szemével kapcsolatban is hasonló beavatkozásra lesz szükség, mert a látása szemüveggel már nem korrigálható. Egészségügyi problémái ma jelentősen megnehezítik az életét.
Az agresszív férfi beperelte Orosz Bernadettet
A nagy közfelháborodást kiváltó ügy szereplői először a támadás után 11 hónappal találkoztak a Miskolci Törvényszéken.
A nyugdíjazott alezredes ugyanis polgári pert indított a nő ellen, amiért – állítása szerint – nyilvánosságra hozta a személyes adatait. Orosz Bernadett viszontkeresetet nyújtott be, kártérítést követelve.
A férfi ötmillió, a nő tízmillió forintot követelt a másiktól.
Az eljárás végül megszűnt, ugyanakkor az első támadás miatt a bíróság több mint 1,4 millió forint kártérítést ítélt meg a nőnek, amelyet egy jogi anomália miatt máig nem utaltak át neki.
Az igaz, hogy az ellenem indított polgári per megszűnt, ám még mindig ötmillió forintot követel az anno közzétett életmentő posztom okán, melynek köszönhetően megkaptam a távoltartási végzést. Kártérítést pedig egy fillért sem akar megtéríteni a részemre. Azzal védekezik, hogy az egészségügyi beavatkozások csupán 'szépészeti' műtétek, és az ő élete lehetetlenült el. Ami persze, nem igaz. Mert a munkahelyét a saját, bántó viselkedése következtében ugyan elveszítette, de a katonai járadékban továbbra is részesül"
– tette hozzá Orosz Bernadett.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.