Orvhorgászokat kaptak el egy XIII. kerületi dísztónál

A XIII. Kerületi Közterület-felügyelet a Vizafogó parkban elhelyezett térfigyelő kamerákon keresztül észlelte, hogy egy férfi megpróbálja kifogni a dísztóban levő halakat – posztolták a közteresek a Facebook-oldalukon. Ezt követően azonnal elindultak, hogy felelősség vonják az orvhorgászt.

Orvhorgász a XIII. kerületi Vizafogó parkban: a közterület-felügyelet munkatársai tettenérték a férfit

Orvhorgász a pácban

A közterület-felügyelet közölte:

a férfit tetten érték és helyszíni bírságot szabtak ki. A halak sértetlenül visszakerültek a vízbe.

Bár a hírek nem szóltak arról, hogy mekkora bírságot szabtak ki a férfire, a 2025-ös év rekordere már ismert: egy férfi óriáshalak kifogásával és eladásával foglalkozott Borsodban, amikor többedszerre is lebukott, 1,3 milliós bírságot kapott.