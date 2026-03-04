Hírlevél
Fontos

Videón az ozorai tragikus baleset: az ütköző autók egy gyalogost is elsodortak

Baleset Ozora, BalesetOzora
A rendőrség rögzítette a drámai eseményeket, a jogosítvánnyal nem rendelkező sofőrt pedig őrizetbe vették. Egy szabálytalan manővere miatt történt az Ozorai baleset, amelyben egy gyalogos és egy utas is megsérült.
Egy 22 éves férfi autójával átsodródott a szembejövő sávba és egy gyalogost is elsodort. Az ozorai balesetben a vétlen kocsi egyik utasa és a szerencsétlenül járt gyalogos súlyos sérülésekkel szorult kórházi ellátásra – írta a Teol.hu.

Az Ozorai baleset pillanatait a rendőrség videóra rögzítette
Fotó: Tolna vármegyei rendőrség Facebook oldala

Az Ozorai baleset részletei: gyalogost is elütött a szabálytalan sofőr

A Tolna vármegyei rendőrség Facebook oldalára került fel a videó, ami pontosan rögzíti, hogyan történt az Ozorai baleset. A sofőrt, aki jogosítvány nélkül ült a volán mögé, a hatóságok őrizetbe vették és eljárás indult ellene.

Az Ozorai baleseten kívül Jászberényben is történt egy hasonlóan drámai eset. Szerda reggel a Bajnok utcában egy autós váratlanul letért az útról és egy villanyoszlopnak ütközött.

 

