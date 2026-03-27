Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

pedofil

Egy USA-ban körözött pedofil férfit fogtak el Győrben

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai Győrben ütöttek rajta azon a magyar férfin, akit az Egyesült Államok hatóságai már hosszú ideje kerestek. Az elfogott, két éve a városban rejtőzködő pedofil ellen gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pedofilgyermekpornográf felvételamerikábanfloridábangyőrmagyarférfi

A hatóságok tájékoztatása szerint a 48 éves férfi négy esztendőn át játszotta ki az amerikai igazságszolgáltatást, miután elektronikus eszközein gyermekpornográf felvételek tömegét találták meg. A nemzetközi körözés alatt álló pedofil ellen több eljárás is indult a tengerentúlon, mielőtt a magyar nyomozók véget vetettek volna győri bujkálásának – írta a Kisalföld.hu.

pedofil, gyerek, gyermek, gyermekpornográfia
Amerikában is körözték a magyar pedofilt
Fotó: Illlusztráció/Shutterstock

Kiadatják az Amerikában körözött pedofilt

A 48 éves N. Csaba ellen azután adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot, hogy 

Floridában gyermekpornográf felvételeket találtak az eszközein, ő azonban Magyarországra menekült a felelősségre vonás elől. 

A magyar nyomozók Győrben bukkantak a két éve ott rejtőzködő férfi nyomára, akit múlt kedden saját otthonában fogtak el. A bíróság már elrendelte a kiadatási letartóztatását, így a pedofil vádlottnak hamarosan az amerikai hatóságok előtt kell felelnie tetteiért.

Miközben a magyar nyomozók sikeresen felszámolták a Győrben rejtőzködő pedofil búvóhelyét, a hatóságok az internetes tér más veszélyeire is figyelmeztetnek, miután egyre több közösségi felületen buzdítanak nyílt erőszakra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!