Egy USA-ban körözött pedofil férfit fogtak el Győrben

A hatóságok tájékoztatása szerint a 48 éves férfi négy esztendőn át játszotta ki az amerikai igazságszolgáltatást, miután elektronikus eszközein gyermekpornográf felvételek tömegét találták meg. A nemzetközi körözés alatt álló pedofil ellen több eljárás is indult a tengerentúlon, mielőtt a magyar nyomozók véget vetettek volna győri bujkálásának – írta a Kisalföld.hu.

Amerikában is körözték a magyar pedofilt

Fotó: Illlusztráció/Shutterstock

Kiadatják az Amerikában körözött pedofilt

A 48 éves N. Csaba ellen azután adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot, hogy

Floridában gyermekpornográf felvételeket találtak az eszközein, ő azonban Magyarországra menekült a felelősségre vonás elől.

A magyar nyomozók Győrben bukkantak a két éve ott rejtőzködő férfi nyomára, akit múlt kedden saját otthonában fogtak el. A bíróság már elrendelte a kiadatási letartóztatását, így a pedofil vádlottnak hamarosan az amerikai hatóságok előtt kell felelnie tetteiért.

Miközben a magyar nyomozók sikeresen felszámolták a Győrben rejtőzködő pedofil búvóhelyét, a hatóságok az internetes tér más veszélyeire is figyelmeztetnek, miután egyre több közösségi felületen buzdítanak nyílt erőszakra.