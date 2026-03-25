Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

gyermek

Gusztustalan dolgot művelt az aberrált apa, a bíróság nagyon enyhe büntetést indítványozott

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy rendkívül súlyos ügyben emeltek vádat egy középkorú férfi ellen Veszprém vármegyében. A hatóságok szerint pedofil bűncselekmény történt, amelyet egy kiskorú sérelmére követett el egy aberrált apa.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyermekbűncselekményvádfegyházapabíróságpedofil

Egy súlyos, a közvéleményt is megrázó ügy került a bíróság elé, amelyben a vád szerint egy apa követett el bűncselekményt saját gyermeke sérelmére. Az eset kapcsán a hatóságok kiemelten kezelik a pedofil jellegű visszaélések elleni fellépést, különösen akkor, ha az családon belül történik – írta a Veol.hu.

A pedofil apa biztosan rács mögé kerül, de korántsem elég időre
Fotó: Thinkstock (illusztráció)

A vádirat szerint a gyermek és édesapja között a kapcsolattartás időszakos jelleggel zajlott, jellemzően a nagyszülők közreműködésével. A találkozások során azonban olyan események történhettek, amelyek miatt az ügyészség végül vádat emelt a férfi ellen.

Pedofil bűncselekmény gyanúja

A pedofil indíttatású bűncselekmények különösen súlyos megítélés alá esnek, így ebben az esetben is komoly következmények várhatók. A hatóságok szerint a férfi több alkalommal, kiszolgáltatott helyzetben élhetett vissza a gyermek bizalmával.

Az ügyészség indítványa alapján a vádlottal szemben többek között fegyházbüntetés, közügyektől való eltiltás, valamint olyan tevékenységektől való végleges eltiltás is szóba került, amelyek során kiskorúakkal kerülhetne kapcsolatba.

Az ügyészség azt is kezdeményezte, hogy a férfi ne legyen feltételesen szabadlábra helyezhető, illetve egy korábbi felfüggesztett büntetés végrehajtását is rendeljék el.

A bíróság a későbbiekben dönt majd az ügy részleteiről, de a jelenlegi indítvány szerint akár hosszú évekre is rács mögé kerülhet a vádlott.

Megrázó bűncselekmény-sorozat ügyében hozott ítéletet a bíróság Budapesten is. A szexuális erőszak miatt több mint húsz év fegyházra ítéltek egy férfit, aki saját és nevelt lányát is éveken át meggyalázta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!