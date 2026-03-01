Pedofil támadt egy védtelen kislányra a miskolci villamoson, egy bátor utas lépett még időben közbe

Szerdán Miskolc egyik villamosjáratán olyan helyzet alakult ki, amely gyors reakciót és civil bátorságot igényelt. Egy fiatal utast egy idegen férfi kezdett zaklatni, ám a pedofil gyanúját felvető viselkedés nem maradt észrevétlen. Egy figyelmes utas azonnal közbelépett, így a helyzet nem fajult tovább – írta a Ripost.

A pedofil akciója meghiúsult egy bátor utasnak köszönhetően

Pedofil gyanú a villamoson

A történtekről a gyermek édesanyja számolt be egy helyi közösségi fórumon. Elmondása szerint a férfi az Miskolc egyik forgalmas csomópontján, az Újgyőri főtér környékén szállt fel a villamosra. Viselkedése hamar feltűnt egy másik utasnak, aki nem habozott, a gyermek mellé ült és egyértelműen jelezte neki, hogy nincs egyedül.

Ez a rövid, de határozott közbelépés elég volt ahhoz, hogy a zaklató fél visszavonuljon, a gyermek pedig biztonságban folytathassa az útját.

Nem elszigetelt esetről lehet szó

Az édesanya a történetet nem riogatás céljából osztotta meg, hanem figyelemfelhívásként.

A feljelentést megtettem a rendőrségen, ahol azt az infót kaptam, hogy már figyelnek egy-két személyt hasonló esetek miatt, hátha a villamos kamerái rögzítették az arcát.

– mondta az édesanya.

Szülőknek és utasoknak is szól az üzenet

Kérek minden szülőt, hogy tegyenek a gyerekük táskájába valamilyen spray-t (bármilyen spray, dezodor megteszi), hogy szükség esetén azonnal tudjanak védekezni. Kérlek, vigyázzunk egymásra, ha már a járat sheriffek csak szakaszokban közlekednek a villamoson

– hívta fel a figyelmet az eset súlyosságára az édesanya.

A rendőrség is megerősítette, hogy az ügyben bejelentés érkezett és a körülményeket vizsgálják.