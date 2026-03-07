Feltárult az ukrán aranykonvoj titka, Zelenszkij kulcsembere személyesen szállította a pénzt

Március 5-én a magyar hatóságok két, Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott ukrán pénzszállítót állítottak meg. A NAV adatai szerint a járművekben 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt – egyszerre lenyűgöző és megdöbbentő összeg. A pénzt az első hírek szerint a Raiffeisen Bank Austriától szállították az ukrán Takarékbankba. Hét ukrán állampolgárt állítottak elő, majd utasítottak ki az országból másnap. A történet pillanatok alatt politikai vihart kavart: Kijev felháborodott, Budapesten pedig komoly kérdések merültek fel a pénz eredetével kapcsolatban – írta a Mandiner.

A NAV ellenőrzése alatt a pénzszállító konvojban 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Zelenszkij kulcsfigurája kísérte a pénzszállítót

A történet egyik főszereplője nem mindennapi karriert futott be az ukrán titkosszolgálatoknál. A konvojt Hennagyij Kuznyecov felügyelte, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) volt vezérőrnagya. A férfi neve a terrorellenes akcióktól a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktusig számos stratégiai művelethez kötődik. Életútja azonban egyáltalán nem makulátlan:

2011-ben szolgálati bűncselekmény miatt elítélték, többször fegyelmi eljárások indultak ellene, és a későbbiekben is botrányok követték, amerre csak felbukkant.

Az ukrán Antikor portál szerint Kuznyecov és politikai kapcsolatai a hadifogoly- és túszcserékből is üzletet csináltak: pénzért biztosítottak helyet a cserelistákon gazdagabb civileknek, sőt, a tábornok neve éveken át a korrupciós botrányokkal és a fényűző életmóddal fonódott össze. Kijevben villája is van a Dnyeper partján, miközben hivatalosan egyszerű lakásba volt bejelentve.

Kuznyecov Zelenszkij elnök hatalomra jutása óta megkapta a katonai és biztonsági szolgálatban végzett kiemelkedő tevékenységért adományozott Danilo Halicski-rendet. Vagyis a botrányok ellenére, az elnök és környezete kiemelt emberként kezeli a korrupt tábornokot.

A NAV adatai alapján a márciusi pénzszállítás csak a jéghegy csúcsa. 2026 első hónapjaiban

a tranzit értéke meghaladhatta a 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranyat.

Átszámítva ez közel 480 milliárd forint, ami elgondolkodtató, ilyen tételben már nem a szokásos banki műveletekről beszélhetünk. Az Origo által megszólaltatott szakértő további furcsaságokat is észrevett: az aranykonvojban szállított vagyon nem a hazai és nemzetközi sztenderdek szerint volt bepakolva a páncélozott autókba.

Az ukrán álláspont szerint rutin banki szállítás történt, a magyar fél viszont felhívta a figyelmet arra, hogy modern pénzügyi rendszerekben ekkora összeget átutalással mozgatnak, és hogy a konvojt egy volt SZBU-tábornok és más biztonsági háttérrel rendelkező személyek kísérték.

Bloggerek és helyi források szerint a pénz akár európai partnerektől származhatott, és nem fegyverre, hanem call centerekhez vagy más kétes üzletekhez kötődhetett.

Ukrajna az elmúlt években Európa egyik legnagyobb csaló call center-hálózatának ad otthont, ahonnan offshore-számlákra és kriptovalutába folyik a pénz.

Az ügy tehát több szálon fut. Hivatalosan banki tranzakció történt, a magyar hatóságok viszont pénzmosásra utaló jeleket látnak. A helyi bloggerek korrupcióról, háborús profitokról és kétes üzleti hálózatokról írnak. Egyvalami azonban biztos: Kuznyecov múltja és a szállított vagyon nagysága miatt a történet messze túlmutat egy átlagos pénzszállításon. És bár a hét ukrán állampolgár már visszatért hazájába, a kérdés továbbra is nyitott: