Fotókon az ukrán pénzszállítóból lefoglalt mesés vagyon

Elképesztő fotók jelentek meg a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon: a képeken az a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által lefoglalt hihetetlen vagyon látható, amelyet az „ukrán aranykonvojjal” próbáltak átszállítani Magyarország területén. Mint ismert, a NAV és a Terrorelhárítási Központ munkatársai csütörtökön ütöttek rajta két ukrán pénzszállító járművön, amelyen összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A NAV pénzmosás miatt indított nyomozást az ügyben.

40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A NAV lekapcsolt az ukrán pénzszállító autókat

Fotó: Facebook.com/Magyarország Kormánya

Ukrán pénzszállító akció, fotókon az aranykonvoj rakománya

– Fotókon az „ukrán aranykonvoj akció”. Csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz. A hét ukrán állampolgárt kiutasították Magyarországról – olvasható a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon.

Az ügyben a hatóságok döntést hoztak az ukrán állampolgárok, köztük egy volt titkosszolgálati tábornok sorsáról. A döntés szerint azonnali hatállyal kiutasítják őket az ország területéről.

A hatóságok nyilvánosságra hozták, hogy az idei évben eddig több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A tegnapi NAV akció kezdetén a hatóság értesítette az ügyről az ukrán konzuli szolgálatot, ám tőlük semmilyen visszajelzés nem érkezett.

Az elmúlt hónapokban elmérgesedett magyar-ukrán viszonyon nem segített, hogy a napokban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt.

A kétoldalú kapcsolatok mélypontra kerülésének újabb fejezetét jelenti a pénzszállító botránya, amelyet egyébként az ukrán külügyminiszter hozott nyilvánosságra elsőként. A politikus azt állította: a magyar hatóságok túszként tartanak fogva hét ukrán állampolgárt, akik pénzszállító autókkal utaztak Ukrajna felé. Mára azonban kiderült, hogy egy pénzmosási akcióról lehet szó.