Ukrán pénzszállítók: megpecsételődött a sorsa az akcióban résztvevő ukránoknak

Közleményt adott ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ azoknak az ukrán állampolgárságú személyeknek az ügyében, akiket a tegnapi napon fogott el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Terrorelhárítási Központ (TEK) segítségével. Ismert: a NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást. A hivatal közleménye szerint március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak.

Mesés vagyont vitt az ukrán pénzszállító: 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt a szállítmány (Illusztráció)

Fotó: Pexels

Pénzszállító-botrány: döntöttek az ukránok sorsáról a hatóságok

– A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárás során azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere. Ennek alapján a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették – írta a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Kiemelték:

Ezeket figyelembe véve a mai napon kiutasításra kerülnek Magyarország területéről.

A hatóságok nyilvánosságra hozták, hogy az idei évben eddig több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A NAV nyomozást indított az ügyben.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett. A szállítmány irányításáért a már említett egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt.

Egyre keményebb fenyegetések érkeznek Kijevből

Az ügy miatt egyre rosszabb a viszony Ukrajna és Magyarország között, amelyen biztosan nem segített az sem, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a napokban életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt.

A kétoldalú kapcsolatok mélypontra kerülésének újabb fejezetét jelenti a pénzszállító botránya, amelyet egyébként az ukrán külügyminiszter hozott nyilvánosságra elsőként. A politikus azt állította: a magyar hatóságok túszként tartanak fogva hét ukrán állampolgárt, akik pénzszállító autókkal utaztak Ukrajna felé. Mára azonban kiderült, hogy egy pénzmosási akcióról lehet szó.