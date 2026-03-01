Brutális támadás: sniccerrel vágta le a plakátokat, majd megütötte az aktivistát – lépett az ügyészség

Mint arról az Origo korábban beszámolt, szerdán reggel hat óra körül egy férfi sniccerrel vágta le a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének kampányplakátjait a VI. kerületi Hunyadi téren. A plakátrongálás akkor váltott durva erőszakba, amikor az esetet észlelő önkéntes telefonjával rögzíteni kezdte a történteket, majd számon kérte a rongálót.

A plakátrongálás utáni támadást követően az aktivista a rendőrséghez fordult

Fotó: Facebook/Bocskai Tamás

Erőszakba torkollott a plakátrongálás a Hunyadi téren

A férfi a vád szerint felé lépett, kétszer megütötte az aktivistát, aki a földre került, a támadó pedig ezt követően is bántalmazta. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett. Az esetről videófelvétel is készült.

A VI. kerületi rendőrkapitányság nyomozói még aznap azonosították a 37 éves F. Pétert. A férfit garázdaság és könnyű testi sértés vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték bíróság elé állítását.

A rendőrség közlése szerint a gyanúsított beismerte a bántalmazást.

Ügyészségi indítvány a plakátrongálás miatt

Az ügyben most a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség is lépett. Indítványt tettek a gyanúsított –

ingatlanra korlátozott és nyomkövetővel biztosított

– legfeljebb négy hónapig tartó bűnügyi felügyeletének elrendelésére.

Az ügyészség álláspontja szerint az erőszakos cselekmény alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ami a garázdaság egyik törvényi eleme.

A kényszerintézkedés célja annak biztosítása, hogy a férfi jelen legyen az eljárásban, és ne kövessen el újabb, szándékos bűncselekményt.

A kerületi ügyészség vizsgálta a gyorsított eljárásban történő bíróság elé állítás lehetőségét is.